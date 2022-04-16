Сергей Жуков рассказал о лечении в психдиспансере

В возрасте 12 лет Сергей Жуков увлекался игрой в компьютерные игры. Сначала родители не контролировали время, которое он проводил перед телевизором с джойстиком в руках: "Было мне тогда лет 12, может, чуть больше. И я, как типичный подросток, мог смотреть телевизор и играть в игры на приставке без остановки".

Однажды за игрой он просидел целые сутки, а после это сказалось на его здоровье.

"Помните, какие телевизоры тогда были? Пузатые такие, ламповые. И когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжились... И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии", - признается 45-летний Жуков.

Родители сначала решили, что Сергей принял какие-то запрещенные вещества, что это отравление. Но после поняли, что все дело в компьютерных играх. Они обратились за профессиональной помощью к психиатрам.

"Родители сначала думали, что это отравление. Может, грибочков поел. Но услышав мой рассказ, поняли, что это облучение. Меня отвезли в психдиспансер, где я благополучно провел какое-то время, пока Марио окончательно не ушел из моего мира... После этого папа выдавал мне шнур от компьютера строго раз в неделю", - отметил он.