Сб, 16.04.2022
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Россия запретила въезд в страну премьер-министру Британии

Борис Джонсон ФОТО: Hollie Adams/Pool via REUTERS/File Photo

Министерство иностранных дел России сообщило, что вводит запрет на въезд в страну Борису Джонсону и другим членам британского правительства.

Российские власти обосновывают свое решение: "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

Также МИД РФ заявило: "Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор".

Полный список британских подданных, которым закрыт въезд в Россию опубликован на сайте МИДа:

  • Премьер-министр Борис Джонсон
  • Министр юстиции Доминик Рааб;
  • Министр иностранных дел Элизабет Трасс;
  • Министр обороны Бен Уоллес; 
  • Министр транспорта Грант Шаппс; 
  • Министр внутренних дел Прити Пател; 
  • Министр финансов Риши Сунак; 
  • Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
  • Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
  • Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
  • Первый министр Шотландии Никола Стерджен; [
  • Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
  • Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон нанес неожиданный визит в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

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