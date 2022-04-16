Россия запретила въезд в страну премьер-министру Британии

Российские власти обосновывают свое решение: "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

Также МИД РФ заявило: "Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор".

Полный список британских подданных, которым закрыт въезд в Россию опубликован на сайте МИДа:

Премьер-министр Борис Джонсон;

Министр юстиции Доминик Рааб;

Министр иностранных дел Элизабет Трасс;

Министр обороны Бен Уоллес;

Министр транспорта Грант Шаппс;

Министр внутренних дел Прити Пател;

Министр финансов Риши Сунак;

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;

Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;

Первый министр Шотландии Никола Стерджен; [

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон нанес неожиданный визит в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.