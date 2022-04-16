Россия запретила въезд в страну премьер-министру Британии
Министерство иностранных дел России сообщило, что вводит запрет на въезд в страну Борису Джонсону и другим членам британского правительства.
Министерство иностранных дел России сообщило, что вводит запрет на въезд в страну Борису Джонсону и другим членам британского правительства.
Российские власти обосновывают свое решение: "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".
Также МИД РФ заявило: "Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор".
Полный список британских подданных, которым закрыт въезд в Россию опубликован на сайте МИДа:
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон нанес неожиданный визит в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.
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