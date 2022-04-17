В топ-10 самых "ценных" паспортов мира вошел и латвийский документ

С паспортами Японии и Сингапура можно без визы посетить 192 страны мира.

Второе место занимают Германия и Южная Корея с возможностью путешествовать в 190 стран без виз.

Финляндия вместе с Италией, Люксембургом и Испанией занимает третье место. Гражданам этих стран не требуется виза для путешествия в 189 стран мира.

Латвия занимает 10-е место рейтинга, деля его с Эстонией и Словенией - 181 страна мира.

Украина занимает 34-е место в рейтинге - с их паспортом можно посетить 143 страны мира без визы. Россия на 46-м месте - 119 стран мира.

На последнем, 112-м, месте находится Афганистан. Граждане этой страны могут без визы посетить 26 стран мира.

Рейтинг Henley & Partners является одним из многих, созданных с целью оценить паспорта разных стран. В формировании рейтинга используются данные Международной ассоциации воздушного транспорта о паспортах 199 различных стран и территорий и 227 пунктов назначения. Информация обновляется, когда вступают в силу новые правила путешествий.