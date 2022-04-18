Турция начала новое наступление на курдских повстанцев в Ираке

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что силы специального назначения, беспилотные летательные аппараты и ударные вертолеты атакуют тайники боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в трех неспокойных районах недалеко от турецкой границы.

"Наши героические летчики успешно атаковали принадлежащие террористической организации населенные пункты, пещеры, туннели и склады с боеприпасами", - сказал министр, добавив, что "нейтрализовано большое количество террористов". Он сообщил также, что "в ближайшие часы и дни" операция будет усилена.

Министерство обороны заявило, что целью операции было предотвращение запланированной атаки РПК на Турцию, хотя турецкие СМИ уже несколько недель сообщали о планировании наступления на курдских боевиков.

Наступление был осуществлено через два дня после того, как в Турции с редким визитом побывал премьер-министр Курдского автономного района Ирака Марсур Барзани, который провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция и ранее осуществляла подобные нападения через границу.

Нападение обостряет отношения Анкары с центральным правительством Ирака в Багдаде, которое обвиняет Турцию в нарушении территориальной целостности страны.

РПК с 1984 года борется за создание независимого государства Курдистан в курдских поселениях в Турции. В общей сложности конфликт унес жизни около 45 тысяч человек. Как и Турция, США и Евросоюз считают РПК террористической организацией.