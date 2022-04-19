Как "мстят" проукраинским активистам "любители русского мира" в Германии

Политически мотивированная преступность

Как отмечает Марина, она нигде не афишировала свою деятельность, поэтому не понимает, откуда злоумышленники узнали ее номер телефона. Оба сообщения с угрозами были написаны на русском языке. "Больше всего я боюсь, что это кто-то из моего прежнего, довоенного круга общения в Германии, - говорит Марина. - После начала войны многие россияне, с которыми я поддерживала знакомство, отвернулись от меня".

Немцы проявляют большую готовность помочь украинским беженцам. На фото: центр пожертвований на вокзале Берлина ФОТО: Monika Stefanek/DW

По словам женщины, в полиции Бонна ей сказали, что она с подобным заявлением - уже не первая. Как сообщили DW в пресс-службе полиции Бонна, случаи, аналогичные описанному выше, классифицируются как политически мотивированные преступления. Преступления этой категории уже давно расследуются по всей Германии уголовными инспекциями под названием "Полицейская охрана государства". Специально для расследования случаев преследования проукраинских активистов новых отделов в полиции не создавалось.

Несмотря на драматичность каждой такой ситуации, случаев проявления физической агрессии по отношению к тем, кто занимает проукраинскую позицию или активно помогает украинским беженцам в Германии, судя по всему, не много. Вербальные нападки на тех, кто критикует российское вторжение в Украину, или мелкие гадости в адрес таких людей - явление более частое. DW выслушала две подобные истории.

Обвал рейтинга ресторана как месть за критику пророссийского автопробега

Александер Грюнер (Alexander Grüner) - владелец берлинского бара Kvartira No. 62. После того как 3 апреля в немецкой столице состоялся крупный автопробег, направленный, по заявлению его участников, "против притеснения русскоязычного населения в Германии", Александер написал на своей странице в Facebook, что было бы неплохо провести разъяснительную работу с участниками этого автопробега и рассказать им о том, что на самом деле происходит сейчас в Украине.

"Думаю, что многие русскоязычные жители Германии смотрят российские телеканалы и черпают свою информацию оттуда", - говорит Александер в беседе с DW. Сам он считает, что ездить по Германии с флагом РФ во время войны России с Украиной неуместно. При этом против автопробега как такового он не выступал, подчеркивает поздний переселенец. "Просто я не могу понять, почему русскоязычные люди в Берлине именно сейчас начали ощущать себя в чем-то ущемленными. Почему они не устраивали таких автопробегов, например, год назад?" - задается вопросом Александер.

Его бар довольно популярен в Берлине не только благодаря вкусной кухне, к фирменным блюдам которой относятся борщ, пельмени и вареники, но и потому, что там регулярно проходят музыкальные концерты и поэтические вечера с участием артистов из России, Украины и Беларуси. За последние недели в таких мероприятиях участвовали поэты и поэтессы, приехавшие в Берлин, спасаясь от войны в Украине, рассказывает Александер.