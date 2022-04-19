Эксперт НАТО: армия РФ предназначена для парадов, а не для войны

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия начала крупномасштабное наступление на Донбассе, Сартс сказал, что Россия очень тянула с началом наступления, тем самым позволив Украине подготовиться, а Западу - доставить оружие. По его словам, это была серьезная стратегическая ошибка со стороны России.
"Конечно, эти бои будут напряженными, они будут сосредоточены в одном районе", - сказал Сартс, добавив, что ожидает достаточно большого количества жертв.
По его мнению, до сих пор события в Украине показывали, что
российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий.
Однако Россия к 9 мая попытается создать историю о своей победе в Украине.
"Надо признать, что способность Кремля уводить российское общество в оруэлловский мир поразительна. Возможно, даже с большими потерями и без побед обществу будут рассказывать об успехах. Я не исключаю создания полностью альтернативной реальности",
Напомним, в ночь на понедельник, 18 апреля, Зеленский заявил, что Россия начала масштабное наступление на Донбассе.
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