Байден провел видеозвонок с западными союзниками: Украина получит больше артиллерии

В разговоре с Байденом участвовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры Польши, Японии и Италии.

По словам Байдена, США направят в Украину больше артиллерийских систем в связи с наступлением России на востоке страны.

С момента прихода к власти администрации Байдена США предоставили Украине 3,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 2,6 млрд долларов с начала конфликта 24 февраля.

"Мы собираемся продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, а также экономическую помощь и поддержку украинскому народу", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Западные страны увеличат объем помощи Украине

В ходе разговора, который, как сообщается, длился около 90 минут, лидеры согласились с необходимостью оказания большего давления на Россию.

По итогам видеозвонка Япония заявила, что планирует увеличить предложение займа Украине со 100 до 300 млн долларов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предоставит Украине средства на продолжение закупок оружия, в том числе противотанкового и противовоздушного вооружения, которое запросила Украина. По словам Шольца, Германия также будет работать с партнерами, чтобы обеспечить поставки Украине дальнобойной артиллерии в связи с российским наступлением в Донбассе.

В свою очередь премьер-министр Борис Джонсон заявил, что

Великобритания увеличит объемы помощи Украине и предоставит ей артиллерийские системы в ситуации, когда "конфликт находится в очень опасной стадии".

Выступая в Палате общин после видеозвонка с западными союзниками, британский премьер отметил, что "крайне важно, чтобы мы не позволили Путину набрать силу" на востоке Украины.

"Поэтому мы наращиваем поставки той военной техники, которая сейчас особенно нужна украинцам", - сказал Джонсон, добавив, что война превратилась в "артиллерийский конфликт".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил, что его страна отправит в Украину тяжелую артиллерию.