Ср, 20.04.2022
А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Олег Тиньков, российский бизнесмен
Олег Тиньков, российский бизнесмен
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  • Наталья Поклонская: Буква Z - символ трагедии и горя как для России, так и для Украины

Наталья Поклонская: Буква Z - символ трагедии и горя как для России, так и для Украины

Наталья Поклонская ФОТО: AP/Scanpix

Заместитель главы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы ("Единая Россия") назвала букву Z символом "трагедии и горя". Такое заявление она сделала в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь". 

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это - беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет."

Недавно в соцсетях и телеграм-каналах обсуждались пасхальные куличи с буквой Z, Поклонская назвала это "перегибом" и отметила, что даже в РПЦ такую практику не одобрили. 

"Делают это люди, обычные люди. Над ними же не стоят с мечом и не заставляют эту букву Z рисовать. Может быть, кто-то хочет выслужиться, может, кто-то из-за страха, может, кто-то действительно так думает. Но я хотела бы призвать всех людей остановиться и задуматься над элементарными, базовыми вещами - над тем, что другие тоже имеют право на точку зрения".

Также ведущая спросила у Поклонской, что важнее - "государство или личность" и что ценнее - "победа над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни". Экс-прокурор Крыма ответила: "личность, человек".

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