Наталья Поклонская: Буква Z - символ трагедии и горя как для России, так и для Украины

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это - беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет."

Недавно в соцсетях и телеграм-каналах обсуждались пасхальные куличи с буквой Z, Поклонская назвала это "перегибом" и отметила, что даже в РПЦ такую практику не одобрили.

"Делают это люди, обычные люди. Над ними же не стоят с мечом и не заставляют эту букву Z рисовать. Может быть, кто-то хочет выслужиться, может, кто-то из-за страха, может, кто-то действительно так думает. Но я хотела бы призвать всех людей остановиться и задуматься над элементарными, базовыми вещами - над тем, что другие тоже имеют право на точку зрения".

Также ведущая спросила у Поклонской, что важнее - "государство или личность" и что ценнее - "победа над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни". Экс-прокурор Крыма ответила: "личность, человек".