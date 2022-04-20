SKDS: Почти половина латвийцев сделали пожертвования Украине

Как сообщила агентству LETA представитель SIF Зане Екабсоне, 33% респондентов пожертвовали деньги, 18% - имущество, одежду, продукты питания и другие материальные ценности. Однако, по мнению экспертов, пожертвования в Украину начинают сокращаться.

Чаще всего делали пожертвования Украине или поддерживали украинских беженцев: молодые респонденты, респонденты с более высоким уровнем образования и дохода, те респонденты которые пожертвовали деньги или имущество на благотворительность в 2021 году, а также те респонденты, которые не поддерживают вторжение России в Украину.

Большинство респондентов или 60% в 2021 году пожертвовали деньги или имущество на благотворительность. С другой стороны, этого не сделали чуть более трети респондентов, или 36%.

В прошлом году самые активные доноры были в Курземском регионе (69%), за ним следуют Видземе (65%), Земгальский регион планирования (61%), Рижский регион (57%) и Латгальский регион (46%).

Екабсоне отмечает, что одной из самых заметных в оказании поддержки сегодня является ассоциация Tavi Draugi, которая благодарна всем донорам и волонтерам за то, что они выделили свое время и ресурсы для поддержки народа Украины. Пока поступили щедрые пожертвования в виде вещей- одежды, продуктов питания, средств гигиены и медикаментов. Менее чем за два месяца в Украину было передано 3500 кубометров гуманитарной помощи, а к ассоциации присоединились около 1600 волонтеров - как водители на собственном транспорте, так и волонтеры, работающие на складе в Риге.

Представитель ассоциации Tavi Draugi, подчеркивает, что, хотя война началась недавно, по понятным причинам количество пожертвований и объем перевозимых грузов сократились. Люди устали, а их финансы на исходе. На данный момент ассоциация Tavi Draugi остро нуждается во всех группах товаров, которые должны быть отправлены в Украину - консервы, полуфабрикаты, товары гигиены, детское питание, подгузники и товары медицинского назначения.

"Мы призываем не допустить апатии, не дать агрессору победить. Вы делаете это не только во благо украинского народа, но и во имя нашего будущего, свободной Латвии и наших детей", - сказал представитель ассоциации.

Опрос проводился исследовательским центром SKDS в период с 17 по 21 марта. В опросе приняли участие постоянные жители Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.