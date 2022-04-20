"Я в возрасте, который мог бы быть у твоей матери": Украинская пенсионерка о сексуальном насилии

83-летняя пенсионерка живет с мужем в маленьком украинском селе. Женщина работала учительницей. В марте село, где она живет, было оккупировано российскими войсками.

"Он схватил меня за шею, я не могла дышать", - вспоминает 83-летняя украинка.

Солдат изнасиловал женщину в ее собственном доме. Муж Веры в момент преступления также находился дома, но из-за инвалидности не мог встать с постели. После российский солдат также избил Веру.

Она рассказывает:

"Я сказала своему насильнику: "Я в возрасте, который мог бы быть у твоей матери". Но он заставил меня замолчать".

Хотя русские войска сейчас покинули деревню, Вера не спешит радоваться. Она чувствует себя мертвой внутри. После того, как солдат совершил бессмысленное преступление, он взял бутылку водки. Вера спросила его, может ли она одеться, но насильник запретил. Затем он трижды выстрелил в воздух.

Журналистов CBS сопровождали украинские военные, так как ранее неоднократно сообщалось о различных случаях сексуального насилия, совершенных российскими солдатами в Украине. В селе также сообщалось об изнасиловании 16-летней девушки, но журналисты CBS не смогли самостоятельно проверить правдивость слов украинских военных.

ФОТО: Скриншот CBS News video

Вера также рассказала о преступлении, совершенном российским солдатом, в украинскую полицию, которая взяла для экспертизы простыни женщины.

"Лучше бы он убил меня, чем сделал то, что сделал", - плачет Вера.

Хотя российские войска покинули деревню, для женщины произошедшее имело длительные психологические последствия: "Мне все время кажется, что они сейчас ворвутся в мой дом. Я пугаюсь малейшего шума. Мне каждую ночь страшно".