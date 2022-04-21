Ведущий телеканала "Россия-1" высказался против войны. Его передачи удалили

Свое обращение ведущий разместил под одним из мартовских выпусков передачи на YouTube.

Сейчас все выпуски передачи удалены, но эпизод с воззванием Гуревича до сих пор можно посмотреть по прямой ссылке.

В своем обращении ведущий обращается к семейной истории и говорит, что его теща родом из Украины, а также требует прекратить войну:

"Здравствуйте! Меня зовут Александр Гуревич. Я ведущий программы "100к1". Сегодня хочу сказать о войне. Потому, что эти дни ни о чем другом говорить и думать не получается. Ужас и ощущение бессилия! А ещё я подумал о своей теще, Людмиле Максимовне. Моя тёща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А ее бабушка - рядом, на Сумской… Тещи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки о гибели солдат, о взрывах, о том, что мирные жители Киева и Харькова ночуют в метро, опять спасаясь от войны… Я уверен, что если бы моя теща дожила до сегодняшнего дня, а она была бы очень пожилым человеком, она нашла бы в себе силы сказать: "Эту войну необходимо прекратить! Нет войне!" Но наших родителей, переживших ту страшную войну, уже нет. Поэтому я говорю эти слова.

Это мои слова: Эту войну необходимо прекратить!

Остановитесь!

Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе".

Также Александр Гуревич отметил, что все выпуски программы были сняты до начала войны в Украине:

"Все выпуски передачи "100к1", которые вы можете увидеть в эфире канала "Россия", были отсняты до начала военной спецоперации на территории Украины.

Взрывы снарядов, человеческие жертвы, люди, бросающие дома и бегущие от обстрелов…

Я прошу прощения у всех, для кого веселье нашей передачи, как и мне, кажется в эти дни совершенно неуместным".

Комментарий Александра Гуревича ФОТО: кадр из youtube