За неделю умерли три приближенных к Кремлю человека. Двое из них, возможно, убили свои семьи

Сергей Протосеня

19 апреля в Испании был найден мертвым бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня. Трупы жены и дочери миллионера были найдены на вилле в курортном городке Льорет-де-Мар в каталонском регионе, сообщает испанское СМИ Telesinco.

О случившемся первым сообщил проживающий во Франции старший сын Протосени, когда не смог связаться с семьей, сообщает испанское СМИ.

Протосеня с семьей ФОТО: twitter.com

Тела супруги российского олигарха, 53-летней Натальи, и 18-летней дочери были найдены с ножевыми ранениями на принадлежащей семье вилле. В саду было найдено тело самой Протосени, который, вероятно, после случившегося повесился. Рядом с ним были найдены топор и нож.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося. По одной из них, миллионер убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

Семья Протосени жила во Франции, но на пасхальные каникулы уехала в Испанию.

Состояние бывшего топ-менеджера "Новатэка" оценивается примерно в 400 млн евро.

"Новатэк" - российская газовая компания и второй по величине производитель природного газа в России.

Это не единственный подобный случай на неделе среди видных российских бизнесменов.

Владислав Аваев

18 апреля в своей квартире в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка 51-летний Владислав Аваев, его 47-летняя жена Елена и 13-летняя дочь Мария, сообщает УНИАН.

Владислав Аваев ФОТО: Free Ukraine @Mihoflowersy/Twitter.com

По первоначальной версии полиции, Аваев сначала застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой. Полиция пришла к такому выводу, потому что у бывшего вице-президента банка в руках было оружие.

"Тела членов семьи Аваевых обнаружил родственник, который долгое время пытался связаться с ними по телефону, но на звонки никто не отвечал", - говорится в сообщении.

В квартире был беспорядок, вещи были разбросаны, пишет издание kp.ru со ссылкой на неофициальную информацию.

Однако в эти даты произошла и третья смерть с участием российского миллионера или приближенного к Кремлю.

18 апреля в возрасте 77 лет скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников. Ранее он работал первым заместителем министра иностранных дел России.

Вячеслав Трубников ФОТО: ConsumorSF/Wikipedia