Очевидец: В Харькове сейчас творится то же самое, что было в Буче, Ирпене и Гостомеле

Об обстановке в Харькове рассказал волонтер, эко-активист Артем Приходько: "Четыре-пять дней прям очень-очень плотно обстреливают. Почти все районы уже подвержены обстрелам. Есть некоторые дома, 16-этажные дома - они полностью сложились, есть такое, что полдома обрушилось, ну, то есть попадания в жилые, мирные строения постоянно".

Что самое страшное пришлось увидеть за весь период войны? На этот вопрос Приходько отвечает без раздумий: "Это смерть, когда людей убивают у тебя на глазах. Мы находились в подъезде, передавали помощь дедушке и услышали взрыв, выбежали на улицу и увидели лежавших людей на земле, они просили о помощи. Подошли поближе и увидели, что это были две девушки и парень - молодые, 16-18 лет. У двух девушек были ранения в грудь, в бедро, а у парня - ранение в голову. Девушки более-менее средней тяжести. А парень в тяжелом состоянии - врачи говорят, шансы очень маленькие, что он выживет".

Люди в опасности не только в городе, но и в пригородах. Населенные пункты Харьковской области оккупированы российскими солдатами. Артем говорит, что там сейчас происходит то же самое, что было в Буче, Ирпене и Гостомеле: "Там так же насилуют женщин, так же грабят, убивают мужчин. Это все происходит. Просто это все еще в оккупации, как только они оттуда уйдут и мы их выбьем - мы это все увидим. От нас недалеко, в 15 километрах от Харькова, там фашисты русские стоят уже, ну, не знаю, наверно, уже с месяц, и вот звонила девушка, говорила, что они прятались с парнем в подвале - зашли, ее изнасиловали, а парня убили. Я вообще не понимаю смысл этой войны, что творят русские, то есть это реальный фашизм, это геноцид".

По словам очевидцев, российские военные обстреливают детские сады, парки, госучреждения, но, несмотря на весь ужас, харьковчане не сдаются. Они знают, что их сила в единстве. "Все стоим, боремся, каждый по чуть-чуть. Солдаты на передовой, волонтеры - в тылу, но все друг другу помогают. Даже если вы из Латвии, если вы гражданин Латвии и всю жизнь там прожили, но если вы любите свободу и будете за нее бороться, то вы где-то в душе украинец", - заключает Приходько.