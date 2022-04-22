Павлютс: разрабатывается Covid-план на осень

По его словам, в плане десять направлений, и министерство готовит четыре сценария, начиная от "все очень спокойно" и заканчивая неконтролируемой инфекцией, бушующей в стране.

"В зависимости от того, насколько серьезными будут события, мы будем готовы к вакцинации и реализации различных мер безопасности. В данный момент я не хочу никого пугать. Давайте действовать по ситуации. Мы будем готовы, и я надеюсь, что и другие службы будут готовы по мере необходимости", - сказал министр.

Павлютс упомянул вакцинацию пожилых людей от Covid-19 в качестве плана-минимум, потому что статистика показывает, что пожилые люди по-прежнему часто болеют, и последствия тяжелые.

Пока нет оснований беспокоиться о том, что в Латвии может не хватить вакцин от Covid-19, потому что запасы большие, как и во всех дальновидных европейских странах.

В Латвии по-прежнему ежедневно регистрируется около 1000 новых случаев Covid-19.