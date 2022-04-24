Когда здоровью десен следует уделить особое внимание?

Для более успешного лечения кандидоза, рекомендуется в рационе отказаться от белой муки и сахара - эти продукты создают в полости рта кислую среду, которая так нравится грибку.

В свою очередь, из натуральных средств в борьбе с грибком помогают чеснок, корица и тимьян. Противогрибковым действием обладают препараты хлоргексидина, гексетидина и октенидина, а также эфирное масло чайного дерева.

Во время гормональных изменений

Гормональные изменения во время полового созревания, менопаузы или беременности также могут вызывать кровоточивость десен. Во время беременности в организме женщины изменяется гормональный баланс, повышается уровень эстрадиола, эстриола и прогестерона в крови, что может вызвать воспаление десен, которое называет гингивитом беременных.

Решение посетить стоматолога-гигиениста (даже несколько раз во время беременности), что поможет улучшить состояние десен.

Для сеньоров

Для хорошего здоровья полости рта важно, чтобы слюнные железы хорошо функционировали, вырабатывали слюну и увлажняли слизистую ротовой полости. К сожалению, иногда, когда слюнные железы начинают «лениться» и не функционируют как следует, развивается ксеростомия – сухость во рту. Иногда ее вызывают используемые лекарства (чаще всего лекарства для регулирования артериального давления, болеутоляющие, антидепрессанты, антигистаминные препараты, снотворные, мочегонные средства), сам процесс старения, а также другие заболевания на фоне. Поэтому ксеростомия является особенно актуальной проблемой для пожилых людей.

"При сухости во рту, зубы не получают достаточного количества минералов, помогающих им восстанавливаться. Вследствие недостатка слюны бактерии размножаются и способствуют воспалению десен", - неблагоприятную ситуацию объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле. Чтобы бороться с сухостью во рту следует часто пить воду маленькими глотками, жевать жвачку, а в аптеке можно купить гели, предусмотренные для ухода за сухой полостью рта, создающие защитный слой как для зубов, так и для тканей рта, а также помогающие контролировать неприятный запах изо рта.

Онкологическим пациентам

Особое внимание следует уделять уходу за полостью рта во время лучевой и химиотерапии. Во время лечения лучевой и химиотерапией погибают не только раковые, но и другие клетки, поэтому защитные силы организма снижаются, и быстрее всего на эти изменения реагирует слизистая оболочка полости рта, и у пациента нередко наблюдаются кровоточивость десен, сниженное слюноотделение, болезненные язвы (афты) в ротовой полости или на губах.

Постоянно занятым работой

Следует помнить, что воспаление десен - гингивит в основном возникает из-за налета на зубах и деснах, который плохо чистится. Если вовремя не лечить гингивит, он может перерасти в периодонтит - воспаление опорных тканей зубов, которое сначала проявляется в опухании, покраснении и кровоточивости десен, но со временем десны образуются «карманы» и возникает риск потерять зубы. Поэтому с точки зрения здоровья десен опасно быть настолько занятым в своих повседневных заботах, чтобы не оставить времени для должного ухода за полостью рта. Фармацевт Apotheka Марите Шукеле объясняет: "Если налет не счищать регулярно, бактерии размножаются, вырабатывая токсины, которые способствуют воспалению. Образованию зубного налета также способствуют недостаточно отполированные зубные пломбы, некачественные коронки, мосты, имплантаты, протезы, затрудняющие чистку зубов, поэтому следует найти время для визита к стоматологу раз в год и посещать гигиениста два раза в год".

Что следует соблюдать, чтобы десны были здоровыми:

Чистить зубы не менее двух раз в день зубной пастой, содержащей не менее 1450 чнм (единиц фтора).

Использовать зубную щетку с мягкой щетиной и менять ее каждые три месяца или раз в сезон.

Не забывать пользоваться зубной нитью как минимум раз в день.

Спустя 20 минут после еды рекомендуется использовать жевательную резинку.

Рекомендуется избегать употребления сладких перекусов между приемами пищи.

Посещать стоматолога-гигиениста два раза в год.

Регулярно проверять здоровье полости рта у стоматолога.

Стараться ежедневно питаться здоровой пищей.

Принимать витамины С и группы В. Дефицит витамина В особенно может вызывать воспаление полости рта, что вызывает нарушение вкуса, поражение слизистых оболочек, кандидоз полости рта, повышенное слюноотделение.

Бросить курить. Курильщики имеют более выраженный дефицит витамина С, который может вызвать кровоточивость десен.