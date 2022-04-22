Для людей и животных: в рижских парках появились новые краны с питьевой водой
В рижских парках открыли шесть новых кранов с питьевой водой, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В рижских парках открыли шесть новых кранов с питьевой водой, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Новые краны с питьевой водой теперь доступны в Верманском саду у детской площадки, в Зиедондарзе, на Эспланаде, в Межапарке у входа в Рижский национальный зоопарк, Дзегужкалнском парке и на детской игровой площадке на улице Кр. Барона.
Установка кранов осуществлена в сотрудничестве с ООО Rīgas ūdens.
Как выяснило агентство LETA, установка одного такого крана стоит приблизительно 10 000 евро.
Как пояснили в ООО Rīgas ūdens, к каждому крану подключен счетчик, а за использованную воду будет платить городской департамент жилья и окружающей среды.
Галерея: В рижских парках появились новые краны с питьевой водой
В пятницу состоялось открытие крана питьевой воды в Верманском саду. В мероприятии принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис.
По его словам, бесплатная питьевая вода должна быть доступна в общественных местах - парках и других местах города.
Бесплатную питьевую воду также можно получить из ранее установленных кранов на Ратушной площади и в других местах столицы.
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