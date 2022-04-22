Для людей и животных: в рижских парках появились новые краны с питьевой водой

Новые краны с питьевой водой теперь доступны в Верманском саду у детской площадки, в Зиедондарзе, на Эспланаде, в Межапарке у входа в Рижский национальный зоопарк, Дзегужкалнском парке и на детской игровой площадке на улице Кр. Барона.

Установка кранов осуществлена в сотрудничестве с ООО Rīgas ūdens.

Как выяснило агентство LETA, установка одного такого крана стоит приблизительно 10 000 евро.

Самое дорогое - покупка самого крана, который стоит почти 8000 евро, а остальные затраты уходят на подготовку документации и установку крана.

Как пояснили в ООО Rīgas ūdens, к каждому крану подключен счетчик, а за использованную воду будет платить городской департамент жилья и окружающей среды.

Галерея: В рижских парках появились новые краны с питьевой водой

В пятницу состоялось открытие крана питьевой воды в Верманском саду. В мероприятии принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис.

По его словам, бесплатная питьевая вода должна быть доступна в общественных местах - парках и других местах города.

Стакис призывает не покупать загрязняющие окружающую среду ПЭТ-бутылки, а наполнять свои бутылки водой из любого из новых бесплатных кранов в Риге.

Бесплатную питьевую воду также можно получить из ранее установленных кранов на Ратушной площади и в других местах столицы.