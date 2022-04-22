Левитс: Будущее Косово - в ЕС

Как сообщила заведующая медиацентром канцелярии президента Юстине Дейчмане, целью визита также является активизация двустороннего диалога между Латвией и Косово и посещение национального контингента Латвии, участвующего в операции НАТО в Косово по укреплению региональной безопасности.

Во время встречи с президентом Косово Вьосой Османи-Садриу Левитс подчеркнул, что Латвия высоко оценивает проведенные до сих пор реформы по интеграции в ЕС и укреплению законной власти, а также готова поделиться своим опытом по проведению различных реформ для европейской интеграции и укрепления демократии и правопорядка.

Президент особо отметил, что Латвия однозначно поддерживает путь Косово и Западных Балкан в ЕС. По его мнению, Косово принадлежит Европе, а будущее Западных Балкан в сильном и едином ЕС отвечает нашим общим интересам.

Президент также отметил, что Латвия поддерживает перспективу членства Косово в Совете Европы и других европейских форумах. Левитс также высказался за введение безвизового режима с ЕС.

Президент Косово выразила благодарность Латвии за поддержку Косово, подчеркнув дружеские отношения между двумя странами. Левитс упомянул о сотрудничестве с Рижской высшей юридической школой, где студенты из Косово изучали право и экономику ЕС, а также подтвердил готовность Латвии сотрудничать в области военного образования в рамках Балтийского оборонного колледжа (BALTDEFCOL) и в других областях.

Обсуждались также ситуация с безопасностью в Европе и сближение Косово с НАТО. Президент Косово поблагодарила Латвию за вклад в обеспечение безопасности Косово и Западных Балкан. Президент Латвии подчеркнул, что участие Латвийского национального контингента в международной операции в Косово под руководством Организации Североатлантического договора стало крупнейшей международной миссией Национальных вооруженных сил за последнее время и подтвердило серьезный вклад Латвии в обеспечение мира в Косово и регионе.

Президент также подчеркнул, что участие Косово в программе НАТО "Партнерство ради мира" станет важным шагом на пути страны к членству в НАТО, и Латвия его безоговорочно поддерживает.

Президенты обеих стран обсудили войну, развязанную Россией на Украине, осудив военные преступления России. Косово присоединяется ко всем санкциям ЕС против России, отметила Османи-Садриу.