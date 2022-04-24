У берегов Японии пропало судно с 24 туристами. Команда успела сообщить, что оно тонет

Связь с судном "Казу 1", на котором находилось вместе с командой 26 человек, была потеряна в 13:15 по местному времени, после того, как поступило сообщение, что в трюм поступает вода.

Команда успела сообщить, что судно накренилось на 30 градусов и начало тонуть.

Среди 24 пассажиров, как сообщается, двое детей. Вся команда судна состоит из двух человек.

Это небольшое по размерам судно находилось в трехдневном плавании вокруг полуострова Сиретоко.

В зоне бедствия находятся пять патрульных катеров и два самолета. Как сообщается, власти обратились за помощью к военным морякам.

В этом районе на море наблюдалось сильное волнение, и рыболовные суда к середине утра вернулись в порт.