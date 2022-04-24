Вс, 24.04.2022
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Надя Дорофеева, певица

Турция закрывает воздушное пространство для самолетов с российскими войсками

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ФОТО: EPA/LETA

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих войска в Сирию, заявил в субботу, 23 апреля, министр иностранных дел Турции Мевлит Чавушоглу.

"Мы закрыли наше воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, летящих в Сирию и перевозящих солдат", - сказал Чавушоглу журналистам в самолете, на котором он отправился с визитом в Уругвай.

Об этом сообщил турецкий общественный новостной телеканал TRT Haber.

Россия, которая в сирийском конфликте поддерживает диктатора Башара Асада, по запросу его правительства в 2015 году ввела в страну войска.

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