Турция закрывает воздушное пространство для самолетов с российскими войсками

"Мы закрыли наше воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, летящих в Сирию и перевозящих солдат", - сказал Чавушоглу журналистам в самолете, на котором он отправился с визитом в Уругвай.
Об этом сообщил турецкий общественный новостной телеканал TRT Haber.
Россия, которая в сирийском конфликте поддерживает диктатора Башара Асада, по запросу его правительства в 2015 году ввела в страну войска.
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