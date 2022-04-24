Вс, 24.04.2022
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Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

Во Франции проходит второй тур президентских выборов

ФОТО: IAN LANGSDON/EPA, ELIOT BLONDET-POOL/SIPA/2106251852

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, проходит второй тур президентских выборов, в котором действующий владелец Елисейского дворца Эммануэль Макрон соревнуется с ультраправым кандидатом Марин Ле Пен.

Опросы общественного мнения показывают, что Макрон, вероятно, будет переизбран на второй срок, набрав примерно 55% голосов, а Ле Пен может получить около 45% голосов. Ожидается также, что доминирование Макрона будет значительно ниже, чем пять лет назад, когда он набрал 66% голосов во втором туре президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся две недели назад, всего с 12 кандидатами Макрон получил 27,85% голосов, а Ле Пен - 23,15%.

Ни антипандемийная политика, ни дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Украине не помогли Макрону преодолеть глубокую неприязнь к нему части французов. Макрон, настроенный на реформы технократ, в течение многих лет считался высокомерным политиком, равнодушным к проблемам простых граждан, что во многом было одной из причин протестного движения "желтых жилетов" в 2018 году.

Ле Пен, с другой стороны, смягчила некоторые из своих наиболее резких позиций по таким вопросам, как иммиграция и ислам, и сосредоточилась больше на повседневных проблемах граждан, таких как высокая инфляция. Она также выиграла от того факта, что французский электорат в целом правый. Лидеру Национального объединения удалось исправить свой плохой имидж.

Право голоса имеют 48,7 миллиона граждан Франции.

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