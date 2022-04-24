"Трупов в Москве нет, что он там увидит?" Зеленский раскритиковал решение генсека ООН

"В этих планах нет никакой логики. Логику надо добавить. А она проста: если ты хочешь завершить эту войну, ты должен точно знать, что происходит. А что он там (в Москве) увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет, что он хочет там увидеть? Мне кажется, логичнее было бы сначала побывать в Украине, увидеть это и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней", - сказал украинский президент на пресс-конференции в Киеве.

Как сообщалось, в пятницу пресс-служба ООН сообщила, что на следующей неделе, чтобы обсудить возможность прекращения боевых действий в Украине, Гутерриш посетит Москву и Киев. Во вторник, 26 апреля, он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве, а в четверг - с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Генсек ООН в Москве и Киеве хочет обсудить немедленные меры по достижению прочного прекращения огня в Украине, основанного на Уставе ООН и международном праве, сообщила ранее пресс-служба ООН.

Еще раньше Гутерриш посетит Турцию

Перед визитами в Москву и Киев Гутерриш посетит столицу Турции Анкару, сообщила в субботу пресс-служба ООН. Столицу Турции Гутерриш посетит в понедельник, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в сообщении.

Турция уже пыталась выступить посредником в прекращении вот уже двухмесячных военных действий между Россией и Украиной.