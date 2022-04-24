Передача: два российских шпиона посетили несколько латвийских военных баз

Денис Горлачев, 1974 года рождения, посетил Латвию в ноябре 2017 года вместе с тремя другими людьми. Инспекция по контролю над вооружениями длилась четыре дня. Он побывал в Риге, Адажи и на военных объектах в центральной части Латвии. Как обычно во время официальных визитов, участники сделали дружеские фотографии. Камера также запечатлела Горлачева.

Данные, опубликованные Украиной, позволяют легко и быстро узнать ряд подробностей о личной жизни шпиона в российских реестрах - адрес электронной почты, тот факт, что в 2015 году он купил автомобиль Mersedez Benz коричневого цвета за 2,6 млн рублей, номер автомобиля, профиль Telegram в социальной сети. В нем Горлачев опубликовал фото в образе Джокера из фильма о Бэтмене.

Руслан Анненков, 1980 года рождения, тоже прибыл в Латвию во время инспекции по контролю над вооружением. В ноябре 2018 года он провел здесь четыре дня. Официальная информация свидетельствует о том, что уже тогда российскую делегацию интересовали аэродром Лиелварде и базы в центральной части Латвии.

Вместе с другими членами делегации Анненков также запечатлен на нескольких фотографиях.

Данные об Анненкове из российских реестров показывают, что он ездил на белой Mitshubishi Pajero как минимум до 2020 года. Затем ее выставили на продажу, и фотографии машины офицера ФСБ до сих пор доступны в сети. Также известно, что его машина попала в аварию в Рязанской области в 2017 году, есть известные парковки в центре Москвы, где регулярно паркуется автомобиль, несколько телефонных номеров, которые используются для оплаты парковки.

Эдуард Лукас, журналист, а ныне политический деятель, десятилетиями изучает работу и методы российских спецслужб. Тот факт, что подробности жизни сотрудников ФСБ так легко найти, свидетельствует о низком качестве или опрометчивой халатности этих служб.

Минобороны подчеркивает, что о присутствии российских спецслужб в инспекциях, организованных под эгидой ОБСЕ, известно службам в Латвии. В российском посольстве также есть должности, которые служат только для прикрытия шпионов. Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс убежден, что разведчики участвовали и в других визитах российской армии.

В ходе инспекции делегация может выбрать маршрут, по которому она желает осмотреть обстановку с воздуха. Латвийской стороне показалось странным, что российская делегация потребовала пролететь не только над военными, но и над стратегически важными гражданскими объектами, такими как порты.

Риск того, что Анненков, Горлачев или другие инспекторы узнают военные секреты, невелик.

Силы и техника союзников, дислоцированные в Латвии, во время этих посещений не были показаны. В Службе государственной безопасности считают, что российских шпионов больше всего интересуют силы НАТО.

Исследователь Эдвард Лукас призывает латвийские службы рассказать больше о пойманных в Латвии шпионах и причиненном ими ущербе. Это поможет удерживать других от сотрудничества с российскими службами.

ОБСЕ подчеркнула передаче, что не участвует в отборе членов делегаций. Сама ОБСЕ не занимается проверкой национальных военных возможностей, она лишь разрешает странам посылать друг к другу группы экспертов.

Новости о том, что Россия использует ОБСЕ в своих интересах, появились в 2018 году. Немецкие СМИ получили документ ФСБ о 600 наблюдателях ОБСЕ в оккупированном Донбассе. Кто-то внутри миссии подготовил отчет о конфиденциальности участников и потенциальной уязвимости. В этой группе было 37 представителей России.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на скандал, заявив, что все российские представители в миссии ОБСЕ были шпионами. Имидж ОБСЕ сильно пострадал, но Россия хранила молчание по поводу скандала.

В январе этого года планировалось, что Латвия поедет в Россию для проверки контроля над вооружениями, но за несколько дней до запланированной даты Москва отказала в визите.