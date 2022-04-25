Не можете сконцентрироваться? 5 советов, как улучшить ситуацию

Стоит пересмотреть свой режим дня и постараться сбалансировать работу с отдыхом. Исследования показали, что мозг может эффективно работать всего 20-40 минут, после чего ему требуется отдых и перезагрузка. Поэтому, работая каждый день, рекомендуется запланировать несколько коротких перерывов. Если характер работы не позволяет мозгу отдыхать каждые 40 минут, нужно постараться делать паузы хотя бы каждые 90-120 минут. Чтобы днем было легче сконцентрироваться, важно хорошо высыпаться по ночам, бывать на свежем воздухе, выполнять упражнения для снижения тревожности.

Спорт - один из наилучших способов улучшения кровообращения - чем интенсивнее физические нагрузки, тем больше кислорода может получить мозг, и тем больше улучшается память и способность к концентрации. Не менее важным является и достаточное количество ежедневно потребляемой жидкости. Если количество жидкости в организме уменьшить всего на 2%, умственные способности могут снизиться до 20%. Витамин D также играет большую роль в улучшении снабжения клеток мозга кислородом - он обеспечивает стабильность нервной системы. "Жир печени трески и различные жирные сорта рыбы богаты витамином D, однако также следует позаботиться и о включении в рацион железа, и поддержании гемоглобина в крови на достаточно хорошем уровне. Гемоглобин - это железосодержащий белок, который находится в эритроцитах и переносит кислород из легких в другие ткани организма. Поэтому, чтобы обеспечить мозг необходимым количеством кислорода, рекомендуется употреблять в пищу шпинат, клубнику, говядину, орехи, семечки и другие богатые железом продукты", - рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.