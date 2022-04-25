Не можете сконцентрироваться? 5 советов, как улучшить ситуацию

3. Мозг нужно обеспечивать энергией
Хотя мозг составляет всего 2% от общей массы тела, он потребляет пятую часть всей энергии, потребляемой организмом. С включением в рацион углеводов, организм получает глюкозу, которая питает клетки мозга или нейроны и является основным источником энергии. Заботясь о здоровом питании, для обеспечения мозга энергией желательно выбирать сложные углеводы, потому что они усваиваются медленнее и не вызывают такого стремительного снижения энергии, как это делают простые углеводы - различные перекусы, сладости, сахар. Поэтому в меню обязательно следует включать цельнозерновые продукты - гречку, булгур, крупы, овощи, бобовые.
4. Ценные жирные кислоты помогают быстрее думать
Рыбный день хотя бы пару раз в неделю! Ценные жирные кислоты, присутствующие в рыбе, увеличивают скорость передачи нервных импульсов, помогая мозгу лучше и быстрее обрабатывать информацию. Почти 60% всей массы мозга состоят из жира, поэтому в качестве строительного материала используются ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, из которых создаются все новые и новые нервные и мозговые клетки, формируются оболочки нервных клеток. Размышляя о том, как повысить концентрацию внимания, следует подумать также о включении в рацион богатых ценными жирными кислотами продуктов: жирную рыбу (лосось, скумбрия, форель, треска, сельдь, тунец), орехи, семечки, авокадо, рапсовое масло, зеленые листовые овощи. "В свою очередь, примерно 40% сухой массы мозга составляют белковые вещества, которые обеспечивают и улучшают передачу нейронных импульсов, функции рецепторов. Белки можно получать, употребляя в пищу мясо, яйца, кисломолочные и молочные продукты, соевые продукты и бобовые. Если включать в рацион эти продукты, организм не будет испытывать недостаток в витаминах группы В (В6, В12, фолиевой кислоте), которые жизненно необходимы для работы мозга", - советует фармацевт Apotheka Лайла Залите.
5. Для защиты мозга также необходимы антиоксиданты
Антиоксиданты выполняют роль защитного щита, который нейтрализует повреждения, вызванные вызванные вредными соединениями или свободными радикалами, защищает от вызванных окислительным стрессом повреждений и замедляет процессы старения. Антиоксиданты также необходимы для защиты функций мозга. Временами, когда человек чувствует, что стало труднее удерживать внимание, следует задуматься о том, достаточно ли в рационе антиоксидантов, включая витамин С (капуста, клубника, цитрусовые, паприка), витамин Е (масла семян, авокадо), цинк (говядина, куриное мясо, индийский орех, семечки тыквы, яйца, какао), селен (постное мясо, темный шоколад, морепродукты), а также антоцианы и флавоноиды, содержащиеся в черном, зеленом чае, порошке какао, грейпфруте, ежевике, малине, гранатах.
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