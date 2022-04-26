Виталий Милонов стал соведущим шоу "Я не гей"

Шоу запущенно блогером Амираном Сардаровым, его первый выпуск опубликован на YouTube-канале "Дневник хача".

Правила

По правилам проекта, восемь незнакомых мужчин поселяются в загородный дом. Живя вместе, им нужно выяснить, кто из них - гей. Для этого мужчинам предстоит проходить испытания, которые, помимо прочего, включают и дефиле в купальниках.

Победители, вычислившие гомосексуала, разделят денежный приз между собой. Однако если гея так и не вычислят, деньги получит он сам. Дополнительной наградой станет фигурка самого Милонова.

О шоу и Милонове

По словам автора шоу Сардарова, оно - "антибрутальное и радужное". "Социальный эксперимент, в котором вешаются ярлыки, много предрассудков… Да и просто забавно смотреть, как людям неловко. Мне кажется, это многому учит зрителя и участников шоу. Например, как много ненужных заморочек и предрассудков нам внушают с детства", - рассказал блогер изданию StarHit. В дисклеймере шоу указано, что видео не несет пропаганды сообществ ЛГБТ и не пытается их ущемить.

В соцсетях же отметили сходство проекта с шоу на MTV "Найди натурала". Отличие состоит только в том, что там главной героиней была женщина, пытавшаяся построить отношения с кем-то из претендентов, пишет Telegram-канал "Антиглянец".

Сардаров также отметил, что рад участию в проекте Милонова, и что лучшего соведущего на шоу было не найти. Сам политик свое участие в проекте пока никак не прокомментировал.

Почему Милонов?

Виталий Милонов известен своими резкими высказываниями в сторону представителей ЛГБТ-сообщества, именно он - автор закона о "запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних". Также политик критиковал телеканал MTV Russia, заявляя, что те "перешли границы дозволенного", высказывался против преподавания в школе теории Дарвина, которую называл "теорией гуся и порося", концертов в России Мадонны и Леди Гаги из-за их толерантной позиции. Ранее Милонов предложил создать в РФ открытую электронную базу педофилов.

Амиран Сардаров стал известным благодаря скандальному шоу "Дневник хача". Также он женился на внучке экс-президента Узбекистана, с которой спустя девять месяцев совместной жизни развелся.