Путин наградил Делимханова звездой Героя. Соратник Кадырова захватывал Мариуполь

Ранее Путин присвоил звание гвардейской 64-ой мотострелковой бригаде, которую украинские власти связывали с массовыми убийствами в Буче под Киевом.

Делимханов до Украины

Делимханов формально не военный. Он депутат Госдумы от Чечни. Правозащитники и журналисты неоднократно обвиняли Делимханова в серьезных нарушениях прав человека.

Когда Кадыров обрушился с проклятиями в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, сильнее всего его поддержал Делимханов. Его угроза в адрес семьи Янгулбаевых звучала так: "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть".

Осенью 2019 года Делимханов на встрече с чеченской диаспорой в Москве призывал выявлять по всему миру чеченцев, которые ведут "позорящий чеченский народ" образ жизни. "Я говорю вам, тем, кто живет в Европе, в Америке, Канаде - остановите таких людей! По закону с нашими традициями и обычаями решите их вопрос", - цитировала его "Новая газета". Нашедшие убежище в Канаде чеченские геи восприняли призыв Делимханова как однозначную опасность, отмечало издание.

В апреле 2009 года власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о возможной причастности Делимханова к убийству в Дубае бывшего командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева, Делимханов эти обвинения отверг. В декабре 2012 года депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказывал, что во время драки с Делимхановым в здании парламента у чеченского депутата выпал золотой пистолет.

Делимханов в Украине

Во время войны в Украине награжденный Путиным звездой Героя больше всего отличился заявлениями о Мариуполе, практически уничтоженном во время боевых действиях, а также видеосъемками с допросами украинских военнопленных.

Еще 21 марта Кадыров заявил, что чеченские военные начали штурм Мариуполя и ими руководит Делимханов.

"После взятия и зачистки крупного завода "Азовсталь" они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом, - писал Кадыров в телеграм-канале. - Руководит штурмовой операцией мой дорогой брат, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который находится со мной в постоянном контакте".

"Азовсталь" стал последним оплотом украинских сил, которые они и сейчас продолжают удерживать. На прошлой неделе Путин приказал отказаться от штурма металлургического завода и блокировать его.

Это не смутило Кадырова. Главная цель уже достигнута, украинские бойцы заблокированы в промышленных зонах и "уже никуда не денутся", написал он в очередном посте, утверждая при этом, что Делимханов до приказа Путина планировал штурм "Азовстали".

Кадыров много раз анонсировал взятие Мариуполя, прежде чем город перешел под российский контроль - за исключением завода "Азовсталь".

Самому Кадырову звание Героя России Путин присвоил в 2004 году - с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга".

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