Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. РФ обвиняют в шантаже. ЕК готовит ответ. Главное

В октябре должен заработать новый газопровод из Норвегии, и к концу 2022 года он выйдет на полную мощность. Предполагается, что он поможет полностью заместить газ из России.

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Позднее данные газовых операторов Европы показали, что поставки в Польшу возобновились после кратковременного прекращения.

Болгария

"Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа также в Болгарию. В компании предупредили, что при отборе газа из РФ, предназначенного транзитом в третьи страны, эти транзитные поставки будут сокращены ровно на этот объем.

Шантаж?

Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже. Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пжидач заявил Би-би-си, что РФ стремится к "разжиганию разногласий" между странами Запада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении на веб-сайте ЕК обвинила РФ в попытке использовать поставки газа в качестве шантажа.

"Заявление "Газпрома" о прекращении поставок в одностороннем порядке является очередной попыткой РФ использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо и лишний раз показывает ненадежность России как поставщика.

Мы готовы к подобному сценарию и работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и хранение по всему ЕС. Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы намечаем наш скоординированный ответ",

- написала она.

Евросоюз

ЕС заявил в среду, что готов к приостановке Москвой поставок газа странам блока и планирует скоординированный ответ на решение российской газовой компании "Газпром" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию.

"Заявление "Газпрома" - очередная попытка России шантажировать нас с помощью газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы в ЕС разрабатываем скоординированный ответ", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейцы могут положиться на нас: мы едины с государствами, на которое это решение повлияет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Что случилось?

Еще вчера государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что "Газпром" с 27 апреля планирует полностью приостановить поставки газа, сообщала Русская служба ВВС. Москва объяснила свое решение тем, что Варшава отказалась выполнять ее требование об оплате газа в рублях.

"Газпром" также уведомил компанию Bulgargaz, что с 27 апреля прекращает поставки газа в Болгарию.

Согласно заявлению компании Bulgargaz, "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства в рамках нынешнего контракта и своевременно осуществляла все платежи в строгом соответствии со всеми его нормами".

Как считает Министерство экономики Болгарии, Россия предложила стране платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Почему?

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от так называемых "недружественных" стран, осудивших военное вторжение России в Украину и присоединившихся к санкциям против Кремля, впредь оплачивать поставки энергоносителей в российских рублях. И Польша, и Болгария попали в этот список.

Крайний срок, который установил "Газпромом" для начала выплат в российской валюте, истек во вторник, 26 апреля.