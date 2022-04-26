Ср, 27.04.2022
Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
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Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. РФ обвиняют в шантаже. ЕК готовит ответ. Главное
Дополнено в 15:40

Газовое отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

РФ выполнила свою угрозу, касающуюся газовых поставок по Ямальскому контракту в Польшу. Сегодня, 27 апреля, после часа ночи по Гринвичу поток газа в Польшу из Беларуси по газопроводу "Ямал - Европа" оказался полностью остановлен.

По данным операторов газового транзита ЕС, которые приводит Reuters, поток газа из Беларуси в Польшу равен нулю. В то же время появилась информация, что поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа" по направлению из Германии в Польшу утром 27 апреля увеличились более чем в пять раз - об этом сообщает газотранспортный оператор Gascade.

Польские власти же утверждают, что газовые хранилища в стране заполнены на 80%, а в более теплый весенне-летний период потребность в топливе ниже, поэтому ни к каким ограничениям для потребителей решение российской стороны не приведет. Польша также имеет альтернативные источники энергии, в том числе получает сжиженный природный газ, на который в январе-марте этого года приходилось 26% газового импорта. К концу же 2022 года страна планирует перейти на альтернативные поставки, тем самым полностью отказавшись от газа из РФ.

Вместе с тем, как передает корреспондент ВВС Адам Истон,

если Россия не будет поставлять газ в течение нескольких недель, Польше, возможно, придется начать ограничивать потребление крупнейших потребителей, таких как химические заводы.

В октябре должен заработать новый газопровод из Норвегии, и к концу 2022 года он выйдет на полную мощность. Предполагается, что он поможет полностью заместить газ из России.

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Позднее данные газовых операторов Европы показали, что поставки в Польшу возобновились после кратковременного прекращения.

Болгария

"Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа также в Болгарию. В компании предупредили, что при отборе газа из РФ, предназначенного транзитом в третьи страны, эти транзитные поставки будут сокращены ровно на этот объем.

Шантаж?

Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже. Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пжидач заявил Би-би-си, что РФ стремится к "разжиганию разногласий" между странами Запада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении на веб-сайте ЕК обвинила РФ в попытке использовать поставки газа в качестве шантажа.

"Заявление "Газпрома" о прекращении поставок в одностороннем порядке является очередной попыткой РФ использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо и лишний раз показывает ненадежность России как поставщика.

Мы готовы к подобному сценарию и работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и хранение по всему ЕС. Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы намечаем наш скоординированный ответ",

- написала она.

Евросоюз

ЕС заявил в среду, что готов к приостановке Москвой поставок газа странам блока и планирует скоординированный ответ на решение российской газовой компании "Газпром" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию.

"Заявление "Газпрома" - очередная попытка России шантажировать нас с помощью газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы в ЕС разрабатываем скоординированный ответ", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейцы могут положиться на нас: мы едины с государствами, на которое это решение повлияет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Что случилось?

Еще вчера государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что "Газпром" с 27 апреля планирует полностью приостановить поставки газа, сообщала Русская служба ВВС. Москва объяснила свое решение тем, что Варшава отказалась выполнять ее требование об оплате газа в рублях.

"Газпром" также уведомил компанию Bulgargaz, что с 27 апреля прекращает поставки газа в Болгарию.

Согласно заявлению компании Bulgargaz, "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства в рамках нынешнего контракта и своевременно осуществляла все платежи в строгом соответствии со всеми его нормами".

Как считает Министерство экономики Болгарии, Россия предложила стране платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Почему?

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от так называемых "недружественных" стран, осудивших военное вторжение России в Украину и присоединившихся к санкциям против Кремля, впредь оплачивать поставки энергоносителей в российских рублях. И Польша, и Болгария попали в этот список.

Крайний срок, который установил "Газпромом" для начала выплат в российской валюте, истек во вторник, 26 апреля.

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