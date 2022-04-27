Премьер Австрии опроверг, что страна будет оплачивать российский газ в рублях

"Пока российские фейковые новости не распространились еще шире: разумеется, OMV (австрийский газовый оператор) будет и впредь оплачивать поставки газа из России только в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", - написал политик.

Ранее появились сообщения, что OMV приняла российские условия оплаты газа из РФ в рублях.

Однако, возможность оплачивать российский газ рублями обсуждается в Германии. В энергетическом концерне Uniper заявили, что такой вариант обсуждается с властями страны. Следующий платеж у предприятия назначен на конец мая.

Польша и Болгария

Утром 27 апреля российский "Газпром" заявил о прекращении поставки газа Польше и Болгарии - там платить в рублях отказались. В компании, помимо прочего, подчеркнули, что, так как обе страны транзитные, в случае "несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

При этом утром в среду данные европейских газовых операторов показали, что поставки в Польшу после кратковременного прекращения возобновились. Представитель правительства страны по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша больше не будет покупать газ у РФ.

Александр Николов, министр энергетики Болгарии, заявил, что "газовые хранилища страны способны обеспечить потребителей после отмены российских поставок" сроком на месяц, и подчеркнул, что Болгария полностью оплатила апрельские поставки российского газа, обвинив "Газпром" в нарушении условий контракта. "Сейчас природный газ используется в качестве политического и экономического оружия в войне", - заявил он.