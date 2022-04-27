Ср, 27.04.2022
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Получено новое видео из Бучи - на нем российские солдаты на улицах рядом с трупами мирных жителей

Война в Украине ФОТО: SCANPIX

Телеканал CNN получил эксклюзивное видео, снятое с беспилотного летательного аппарата в городе Буча Киевской области Украины. Телекомпания подтвердила подлинность ролика и дату его съемки - 12 и 13 марта, когда город находился под российской оккупацией.

На кадрах из записи видны тела убитых на улицах города, рядом с которыми находятся российские военные и техника. На них, в частности, заметны несколько тел, которые лежат на том же месте, что и на ролике, который появился ранее, но был сделан позднее - 1 апреля.

Кадры с теми же телами заметны на спутниковых снимках, сделанных 18 марта этого года. Видео и фото с телами мирных жителей в Буче распространились в мировых СМИ, когда город перешел под контроль войск ВСУ.

По соображениям безопасности CNN не называет имена людей, снявших и передавших телеканалу видео.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос телеканала.

Кремль и российский МИД уже заявляли, что спутниковые снимки, на которых видны тела в Буче, - фейк, а военные Вооруженных сил РФ непричастны к убийствам гражданского населения Украины.

7 апреля издание "Медуза" опубликовало видео, снятые в Буче в период с 23 по 30 марта 2022 года. На них также запечатлены тела убитых на улицах города в тех же местах, которые позднее, 1 и 2 апреля, после отступления российских войск, сняли с земли на видео и фото украинские полицейские и журналисты.

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