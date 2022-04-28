Немецкие политики предложили применить санкции к Шредеру за тесные отношения с Путиным

Шредер, который является председателем совета российской энергетической компании "Роснефть" и председателем комитета акционеров газопровода Nord Stream, не осудил Путина за вторжение в Украину.

Недавно в интервью газете The New York Times Шредер, занимавший должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год, защищал Путина от обвинений в военных преступлениях, заявив, что приказы о массовых убийствах мирных жителей в Украине, скорее всего, шли от начальников более низкого ранга, а не от Путина.

Политик от FDP Мориц Корнер газете Handelsblatt выразил мнение, что к Шредеру стоило бы применить санкции, добавив, что он является самым значимым человеком Путина в Германии.

Введение санкций против Шредера поддержал и депутат бундестага от CDU и бывший полковник вооруженных сил Родерих Кизеветтер.

"Факт, что Шредер не дистанцировался от Путина и России, свидетельствует лишь о том, насколько сильно он находится в подчинении Путина", - указал Кизеветтер.

В свою очередь политик от "зеленых" Рейхард Битикофер призвал применить санкции к Шредеру и другим бывшим европейским политикам, "которые после этого продались Владимиру Путину".