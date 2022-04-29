СМИ: Россия разместила в Черном море боевых дельфинов
Российские вооруженные силы разместили в севастопольской бухте Черного моря боевых дельфинов, передают The Guardian и The Washington Post.
Российские вооруженные силы разместили в севастопольской бухте Черного моря боевых дельфинов, передают The Guardian и The Washington Post.
СМИ сообщили об этом со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные американской некоммерческой организацией US Naval Institute (USNI). По ее данным, на снимках можно заметить два загона для млекопитающих, которых в бухте разместили в феврале.
"Севастополь - крупнейшая военно-морская база ВМФ России в Черном море. Дельфины могут быть обучены для борьбы с водолазами - это традиционная роль, для которой и США, и РФ обучают морских млекопитающих. Боевые дельфины могут помешать украинским силам спецназначения попадать в гавань под водой для повреждения военных кораблей РФ", - заявили в USNI.
Россия аннексировала Крым вместе с Севастополем в 2014 году.
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