Новый план поддержки беженцев: финансирование достигнет 116 млн евро. Что в него входит?

Правительство планировало принять план во вторник, но вопрос был отложен из-за возражений со стороны Минфина. Законопроект, который был отложен во вторник, предусматривал финансирование до 96,208 млн евро.

Источником дополнительного финансирования на реализацию мер являются средства госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Министерства, участвующие в реализации плана мер, должны будут представить в правительство проект распоряжения о выделении финансовых ресурсов в соответствии с фактически необходимыми расходами. Средства на реализацию мер должны запросить и самоуправления.

С принятием сегодняшнего плана прекращается действие прежнего плана по приему украинских беженцев, принятого 28 февраля.

Как поддерживают беженцев?

План предусматривает множество необходимых мер поддержки для украинских беженцев. Одной из них является предоставление жилья нуждающимся на срок до 90 дней. Существует также возможность направить людей в добровольно принимающие домохозяйства, которые будут получать 100 евро за первое лицо и 50 евро за каждого последующего человека, но не более 300 евро в месяц за жилище.

Еще одна мера предусматривает заключение договоров аренды с физическими лицами для предоставления жилья гражданскому населению Украины. Такие договоры будут включать арендную плату в размере до 400 евро в месяц, без коммунальных платежей.

Что касается размещения, план также предусматривает расселение людей в муниципальное или туристическое жилье с покрытием расходов не более 15 евро на человека в день.

План также предусматривает предоставление питания на срок до 30 дней, стоимостью не более 10 евро в день на человека, кроме тех, что живет в принимающих домохозяйствах.

Беженцам будет гарантирован гарантированный минимальный доход (ГМД) в размере 109 евро для первого человека и 76 евро для каждого последующего члена семьи. Существует также единовременное кризисное пособие в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на каждого ребенка.

План предусматривает выплату единовременного пособия при приеме на работу в размере одной минимальной месячной заработной платы, меры по изучению латышского языка для безработных, лиц, ищущих работу, и лиц, находящихся под угрозой безработицы, а также обеспечение обучения латышскому языку любого гражданина Украины, проживающего в Латвии более шести месяцев. Бесплатные уроки латышского языка предусмотрены в объеме не менее 120 часов.

Граждане Украины также получат возможность бесплатно посещать государственные музеи и принимать участие в интеграционном курсе об истории Латвии, культуре, государственных и муниципальных услугах и правах детей. Планируются и другие меры, способствующие интеграции в латвийское общество, такие как лагеря, культурные и спортивные мероприятия.

С начала войны в Латвии зарегистрировано около 25 600 украинских беженцев, около 20 000 человек получили документы на жительство с правом на занятость.