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Видео Трагедия под Джуксте. Дерзкий водитель совершил обгон на повороте

Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video.

В конце недели под Тукумсом произошла трагическая авария, вызванная опасным обгоном безрассудного водителя, сообщает передача Degpunktā.

По словам окружающих, незадолго до несчастного случая мужчина двигался по дороге агрессивно, поэтому и привлек внимание остальных участников движения.

"Он нас обогнал на повороте, машину не заметил, было темно. Про себя подумал - куда бежит? Несколько секунд, и он уже был колесами вверх. Не удержался, не знаю. Муж подошел, сказал, что синий уже был", - рассказала очевидица.

Автомобиль Mercedes съехал в кювет примерно в полутора километрах от Джуксте. Как видно, горел не только автомобиль, но и трава вокруг него, однако пламя было вовремя ликвидировано и более масштабный пожар не начался.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

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