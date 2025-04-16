Видео Угонщик в Валмиере пытался сбежать от полицейских, отпросившись в туалет

Сотрудники Госполиции в Валмиере поймали уже неоднократно судимого мужчину после того, как он разбил угнанный автомобиль. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
У мужчины в крови было обнаружено 1,6 промилле алкоголя. Также было установлено, что водитель управлял автомобилем Volvo без прав. Нарушителя задержали, полиция составила протокол о ДТП.
Тогда же правоохранители выяснили, что Volvo ему вовсе не принадлежит - машину недавно угнали в Валмиере.
Понимая, что его ждет суровое наказание, молодой человек решил хитростью скрыться от полиции. Он сказал, что ему нужно в туалет, и, выйдя из отсека для задержанных в полицейской машине, попытался сбежать. Ему это не удалось.
Позднее нарушитель также пожаловался на плохое самочувствие из-за стресса. Его доставили в психоневрологическую больницу, где после обследования врачи заключили, что его состояние в норме.
После окончания следствия мужчине придется явиться в суд, где будет вынесено ходатайство о заключении его под стражу.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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