В январе-феврале родились 920 мальчиков и 851 девочка.

В феврале было зарегистрировано 890 новорожденных, что на 13,5%, или на 139, меньше, чем за тот же месяц 2024 года.

Февраль стал пятым месяцем подряд, когда в Латвии рождается менее 1000 детей - в октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре - 940, в декабре - 921, в январе этого года - 881.

Число умерших за два первых месяца года составило 4533 человека, что на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, число умерших за два месяца превысило число родившихся на 2762, тогда как за тот же период прошлого года эта разница составляла 2973.

В январе-феврале зарегистрировано 933 брака, что на 38,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 марта население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,849 млн человек.