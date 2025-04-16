Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал учесть аспект традиции при обсуждении вопроса о закупке парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил (НВС).
Как ранее стало известно, Министерство обороны, возможно, потратит в ближайшие годы в общей сложности 900 тысяч евро на закупку парадных сабель для офицеров при том, что ранее уже были заключены договоры на поставку парадных атрибутов на сотни тысяч евро.
900 тысяч евро - это максимальная сумма, предусмотренная в центральном плане закупок оборонного ведомства на четырехлетний период с 2026 по 2030 год, уточнили в Минобороны.
Традиции против своевременности
В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии сказал журналистам, что НВС - это не только оснащение и подготовка, но и традиции. Он пояснил, что традиция вручения офицерской сабли новым офицерам и лейтенантам существует с 1920 года.
По мнению Ринкевича, необходимо найти разумное и соразмерное решение по этому вопросу. Глава государства отметил, что министр обороны пообещал это сделать.
Премьер-министр, в свою очередь, сообщила, что пригласила министра обороны обсудить актуальность этого предложения. Силиня отметила, что как глава правительства она должна сбалансировать многие финансовые потребности и выбрать приоритеты при формировании государственного бюджета на следующий год.
Премьер подчеркнула, что на протяжении нескольких лет приоритетом правительства является безопасность, в том числе оборона, что также включает укрепление обороноспособности армии. Она согласилась, что традиции в армии имеют свое значение. При этом, по ее словам, в то время, когда другие сектора вынуждены искать способы экономии финансирования, деньги следует направлять на текущие нужды национальной обороны.
Силиня заявила, что попросила министра обороны найти решение, чтобы такие крупные средства на эти цели не направлялись.
В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma также выразил мнение, что Минобороны должно очень тщательно оценить свой план закупки парадных сабель. Он отметил, что Латвии придется от многого отказаться, чтобы иметь боеспособную армию, иметь людей, потенциал и оружие.
"Я не эксперт, но, думаю, если мы посмотрим на современное поле боя, то это не самое эффективное оружие", - добавил Ашераденс.
Элемент боеготовности
Между тем важность парадного оружия отстаивают бывшие командиры НВС, сообщает агентство LETA. Вручение сабель офицерам - историческая традиция, которую следует воспринимать как элемент боеготовности, поэтому опасно пускаться в дискуссии о необходимости этих символов, заявили они агентству.
Бывшие командиры Раймонд Граубе и Гайдис Андрейс Зейботс не стали комментировать сумму закупки, поскольку в их распоряжении нет информации о доступных ценах и условия закупки должны оценивать специалисты по закупкам. При этом они подчеркнули, что в понятие боеготовности входит не только оснащение оружием, например, бронемашинами или дронами, но и мораль, составной частью которой являются традиции, а вручение сабель выпускникам Национальной академии обороны - это традиция, сложившаяся еще в межвоенный период.
Бывшие командиры не отрицают, что в нынешних напряженных геополитических условиях обеспечение армии вооружением и экипировкой чрезвычайно важно, но если в обществе, в том числе среди политиков, ставятся под сомнение традиции, то это уже опасная дискуссия, считают они.
"Если мы понимаем под боеготовностью только приобретение бронемашин и мин, то в таком случае уже можно дискутировать, нужны ли вообще Военный музей Латвии, военные оркестры, военные парады и другие вещи", - подчеркнул Граубе.
Кроме того, бывшие командиры подчеркнули, что эта традиция не уникальна для Латвии, в некоторых странах вручение сабель происходит столетиями.
С более жестким заявлением выступил бывший командир НВС Юрис Далбиньш. Он заявил агентству LETA, что, наблюдая, как в обществе и в социальных сетях распространяется информация об этой еще не состоявшейся закупке, он пришел к выводу, что этот процесс является операцией информационной войны и на крючок попались даже члены правительства.
"Всплывает крупная сумма, четыре года - и давайте посмотрим, как люди отреагируют. Результат получен, так как у некоторых появилось недоверие к Министерству обороны и армейскому руководству, к их профессионализму и способности оценить ситуацию", - подчеркнул Далбиньш и призвал не превращать тему сабель в вопрос политической игры во время предвыборной кампании.
Закупку планируется объявить в 2026 году. Потраченная на закупку сумма будет зависеть от заказа НВС на конкретный год, отметили в Минобороны. Это означает, что не предусмотрено сразу использовать всю предусмотренную договором максимальную сумму.
Согласно действующему ныне договору стоимость одной сабли не превышает 600 евро.
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