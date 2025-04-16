Бывшие командиры не отрицают, что в нынешних напряженных геополитических условиях обеспечение армии вооружением и экипировкой чрезвычайно важно, но если в обществе, в том числе среди политиков, ставятся под сомнение традиции, то это уже опасная дискуссия, считают они.

"Если мы понимаем под боеготовностью только приобретение бронемашин и мин, то в таком случае уже можно дискутировать, нужны ли вообще Военный музей Латвии, военные оркестры, военные парады и другие вещи", - подчеркнул Граубе.

Кроме того, бывшие командиры подчеркнули, что эта традиция не уникальна для Латвии, в некоторых странах вручение сабель происходит столетиями.

С более жестким заявлением выступил бывший командир НВС Юрис Далбиньш. Он заявил агентству LETA, что, наблюдая, как в обществе и в социальных сетях распространяется информация об этой еще не состоявшейся закупке, он пришел к выводу, что этот процесс является операцией информационной войны и на крючок попались даже члены правительства.

"Всплывает крупная сумма, четыре года - и давайте посмотрим, как люди отреагируют. Результат получен, так как у некоторых появилось недоверие к Министерству обороны и армейскому руководству, к их профессионализму и способности оценить ситуацию", - подчеркнул Далбиньш и призвал не превращать тему сабель в вопрос политической игры во время предвыборной кампании.

Закупку планируется объявить в 2026 году. Потраченная на закупку сумма будет зависеть от заказа НВС на конкретный год, отметили в Минобороны. Это означает, что не предусмотрено сразу использовать всю предусмотренную договором максимальную сумму.

Согласно действующему ныне договору стоимость одной сабли не превышает 600 евро.