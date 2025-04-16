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"Схватили за шею и сунули в мешок": задержаны двое иностранцев, мучивших лебедя (1)

Лебедь. Фото иллюстративное.
Лебедь. Фото иллюстративное. Фото: Evija Trifanova/LETA

Полицейские задержали двух иностранцев, которых заметили в Царникаве мучившими лебедя, сообщает Госполиция.

Сотрудники Госполиции 31 марта получили информацию от муниципальной полиции Адажского края о том, что 30 марта в Царникаве двое мужчин якобы жестоко обращались с лебедем, причем за этим наблюдали трое несовершеннолетних.

Очевидцы сообщили, что мужчины схватили лебедя за шею, засунули в черный мешок, положили в машину и уехали. Первоначально предполагалось, что птица могла погибнуть.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия по установлению личностей предполагаемых преступников. 31 марта в связи с этим инцидентом были задержаны двое граждан третьих стран, 1984 и 1993 годов рождения.

Эти люди заявили, что "празднуют окончание поста" и поймали лебедя ради шутки. По их словам, после этого они поехали в Ригу и по пути выпустили лебедя на обочине.

Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Подобные преступления могут наказываться тюремным заключением на срок до шести лет и лишением права содержать животных определенного вида или всех видов на срок до пяти лет.

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