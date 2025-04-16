В своем последнем слове Сергей Карелин рассказал, что в качестве подработки делал опросы для YouTube-канала "Популярная политика" (организован соратниками Алексея Навального), но этот ресурс, подчеркнул Карелин, не признан ни "СМИ-иностранным агентом", ни экстремистским ресурсом. В этой и любой другой "подработке", сказал он, было "честное и беспристрастное отношение к журналистике". Карелин уверен, что это и стало причиной обвинений в его адрес. "Если суд признает меня виновным, наказание понесет вся моя семья", - сказал он, вспомнив о своей дочери, которая родилась незадолго до его ареста. Карелин в своем последнем слове обратился к ней в форме сказки: ее отца заточили в "замке, из которого нет выхода". "Рассказчику сказали, что он плохой, не так и не то рассказывал, поэтому будет заточен в неволе и не сможет еще долго увидеть свою принцессу, чтобы обнять ее и рассказать истории", - заключил он.