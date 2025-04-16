В РФ четырех журналистов приговорили к тюремным срокам за "участие" в деятельности ФБК - организации, признанной в стране "экстремистской". Они отрицают вину. Приговор вызвал международную критику.
Нагатинский районный суд Москвы 15 апреля приговорил четырех журналистов к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу об "участии" в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Он погиб при невыясненных обстоятельствах в российской тюрьме в феврале 2024 года. В 2021 году власти России признали ФБК "экстремистской организацией" и начали уголовное преследование его предполагаемых участников.
По делу осуждены журналистка издания SotaVision Антонина Кравцова (Фаворская), ее коллега Артем Кригер, журналист Константин Габов, сотрудничавший с Reuters, и видеооператор Сергей Карелин, сотрудничавший с Associated Press. Габов и Карелин в разные годы также работали с Deutsche Welle (DW).
Журналистов задержали в 2024 году в разных регионах России, однако позже дела объединили в одно производство - по обвинению в участии в "экстремистском сообществе" (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Подсудимые отрицают обвинения, заявляя, что не работали в фонде, а лишь освещали его деятельность. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал всех четверых политзаключенными.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Прокурор требовал приговорить каждого к 5 годам и 11 месяцам колонии. 10 апреля подсудимым предоставили возможность выступить с последним словом. Тексты их речей впоследствии стали доступны публично - за исключением выступления Фаворской: его не пропустила тюремная цензура. DW собрала основные тезисы выступлений осужденных журналистов и поговорила с правозащитниками о значении этого дела.
Последние слова обвиняемых журналистов
В своем последнем слове Сергей Карелин рассказал, что в качестве подработки делал опросы для YouTube-канала "Популярная политика" (организован соратниками Алексея Навального), но этот ресурс, подчеркнул Карелин, не признан ни "СМИ-иностранным агентом", ни экстремистским ресурсом. В этой и любой другой "подработке", сказал он, было "честное и беспристрастное отношение к журналистике". Карелин уверен, что это и стало причиной обвинений в его адрес. "Если суд признает меня виновным, наказание понесет вся моя семья", - сказал он, вспомнив о своей дочери, которая родилась незадолго до его ареста. Карелин в своем последнем слове обратился к ней в форме сказки: ее отца заточили в "замке, из которого нет выхода". "Рассказчику сказали, что он плохой, не так и не то рассказывал, поэтому будет заточен в неволе и не сможет еще долго увидеть свою принцессу, чтобы обнять ее и рассказать истории", - заключил он.
"Занятие независимой журналистикой (в России - Ред.) приравнено к экстремизму", - сказал в своем последнем слове Константин Габов. Он подчеркнул, что в работе стремился объективно освещать события, использовать "самые разные взгляды". Оказавшись за решеткой, сказал Габов, он не поменял мнение: "Необходимо показывать, что в стране есть и другая точка зрения, что живут люди, с которыми можно и нужно разговаривать, не все в России в угаре". Обвинения в связях с "экстремистским сообществом" он назвал необоснованными и недоказанными.
"Журналистам независимых изданий предложено несколько вариантов: эмиграция, тюрьма, уход из профессии", - сказал Артем Кригер, отметив, что стал свидетелем, как страна прошла путь от надежд 90-х обратно к диктатуре. "Никто никогда не сможет заставить меня уверовать в то безумие, которое хотят навязать вся эта тюремная, оперативно-следственная, прокурорская и судебная система, что я являюсь экстремистом, преступником. Никогда я в это не поверю - до своего последнего вздоха и удара сердца я буду говорить, что это все одно большое безумие", - завершил он свою речь.
Антонина Фаворская также выступила с последним словом, однако этот текст не был обнародован. Известно, что она пыталась передать речь через тюремную почту, но письмо не прошло цензуру. После заседания адвокат Фаворской заявила журналистам, что не может передать содержание выступления из-за закрытого формата процесса. Как выяснила DW, речь заняла 40 минут и состоит из 37 страниц. В ней Фаворская критиковала действующий политический режим в России, сравнивая его с другими тоталитарными системами. Также она подчеркнула, что готова выдержать любой срок. Ранее в одном из писем Фаворская рассказала, что ей вменяют "помощь в организации похорон Алексея Навального".
Почему цензуре подвергают последние слова?
Репрессии в России затрагивают самые разные профессиональные группы - журналистов, адвокатов и многих других, отмечает основатель правозащитных проектов "Команда 29" и "Первый отдел" Иван Павлов. По его словам, таким образом власти стремятся поддерживать атмосферу всеобщего страха: "Население постепенно привыкает к давлению. Вероятно, будут приниматься новые законы и усиливаться их применение". В то же время он не исключает, что репрессивная политика может ослабнуть: "Сейчас она необходима режиму в России. Если произойдут какие-то политические сдвиги, связанные с войной в Украине, уровень репрессий может снизиться. Но полностью они прекратятся только с изменением самого режима".
На запрет цензуры пропустить последнее слово Фаворской обратил внимание правозащитник и автор проекта "Последнее слово" Николай Кретов. Он говорит, что этот формат выступления - одна из немногих возможностей для обвиняемых открыто высказаться перед широкой аудиторией, и до недавнего времени она сохранялась даже в политически мотивированных делах. Однако, по его словам, репрессии начинают затрагивать и эту форму выражения: суды все чаще проходят в закрытом режиме, подсудимых перебивают или вовсе лишают возможности выступить. "Сегодня к "преступлению" все чаще относят не действия, а слова и инакомыслие", - подчеркивает он.
Международная реакция на приговор журналистам
Приговор четырем российским журналистам вызвал международную критику. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) осудил решение суда, назвав его очередным свидетельством пренебрежения к принципу верховенства права со стороны российских властей. "Вынеся приговор четырем журналистам, Россия со всей жесткостью демонстрирует, что она - неправовое государство. Российский режим всеми силами пытается исказить факты - и отдает мужественных журналистов под суд как серьезных преступников", - прокомментировал приговор журналистам Лимбург. "Мы полностью солидарны с ними и их семьями", - добавил он.
Криминализация журналистской деятельности фактически ставит под удар работу независимых СМИ в России, отмечает руководитель отдела "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. Она напоминает, что после начала полномасштабной войны против Украины страну покинули более 1500 представителей медиа, а в российских тюрьмах сейчас находятся 38 журналистов. Россия занимает 162-е место из 180 в рейтинге свободы прессы RSF. "Это одна из крупнейших стран мира, где журналистов сажают в тюрьмы - после Китая (113), Мьянмы (61) и Беларуси (46)", - добавляет Кавелье.
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