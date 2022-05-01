VDD вынесла предупреждения агрессивным интернет-комментаторам

Угроза информационному пространству Латвии в прошлом году также исходила от преднамеренного распространения и использования дезинформации и теорий заговора для манипулирования общественным мнением, отмечает служба.

Анализ, проведенный VDD, показывает, что целенаправленное распространение дезинформации и теорий заговора было связано не только с информационной деятельностью недружественных Латвии стран,

но и с меркантильными и популистскими усилиями некоторых местных жителей, желающих увеличить свой политический капитал до парламентских выборов 2022 года.

Систематическое присутствие дезинформации в латвийском информационном пространстве стало особенно актуальным с началом пандемии Covid-19, но достигло своего апогея в 2021 году, оценивает служба. Рост дезинформации привел к увеличению количества комментариев в публичном сегменте Facebook, которые содержали жестокие и агрессивные сообщения.

Выводы VDD показывают, что в социальных сетях широко публиковались агрессивные сообщения, в основном выражающие недовольство изменениями и трудностями в повседневной жизни, вызванными пандемией Covid-19. Большая часть агрессивных записей была направлена ​​против государственных учреждений и их должностных лиц. Записанные комментарии VDD содержали как словесную грубость, так и угрозы причинить вред и применить насилие в отношении должностных лиц.

Согласно данным, зарегистрированным VDD, масштабы распространения дезинформации и теорий заговора в социальных сетях в прошлом году оказали негативное влияние на общественные дебаты о политических, социальных и экономических событиях среди различных слоев населения.

Служба выявила ряд случаев, когда участники общественных обсуждений различных текущих событий, в том числе национальных ограничений общественной жизни для снижения распространения Covid-19, систематически заполнялись агрессивными и жестокими записями, направленными на повышение недовольства в общественных настроениях.

Также был ряд комментариев, призывающих принять участие или протестовать против ограничений в стране из-за Covid-19, включая насильственные протесты и беспорядки. Служба выявила случаи, когда комментаторы угрожали или призывали к применению насилия в отношении сотрудников Государственной полиции, врачей и журналистов.

VDD напоминает, что насилие и угрозы насилием влекут за собой уголовную ответственность.