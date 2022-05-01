СБУ сообщила о предотвращении теракта, в котором Россия хотела обвинить Украину

СБУ провела операцию за несколько этапов. Во время нее удалось нейтрализовать "глубоко спрятанную" диверсионно-разведывательную группу противника, заявил представитель СБУ Артем Дегтяренко.

По его словам, агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт - они планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

"Оккупанты планировали необоснованно обвинить Украину и наших партнеров в нападении на самолет. Чтобы реализовать провокацию, враг хотел выстрелить по самолету гражданской авиации ракетой переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Чтобы похитить и тайно вывезти западный ПЗРК за рубеж, представители российских спецслужб отдали соответствующее распоряжение своей секретной группе", - сказал Дегтяренко.

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По информации СБУ, в диверсионно-разведывательной противника были два человека с двойным гражданством, а также завербованный соучастник. Их действия координировал гражданин России Александр Тютерев, являющийся сотрудником Главного управления генштаба вооруженных сил России.

Выяснилось, что ранее он был связан с организацией терактов в Одесской области и был объявлен в связи с этим в розыск.

По указаниям Тютерева агенты противника пытались маскироваться, выдавая себя за патриотически настроенных украинских добровольцев, и таким образом пытались наладить контакты с представителями вооруженных сил Украины, говорится в сообщении СБУ.

Чтобы создать "доверительные" отношения, они передавали украинской армии заслуживающую доверия информацию о позициях и перемещениях подразделений так называемых "кадыровцев".

Российские агенты планировали позднее использовать новые контакты, чтобы незаконно получить ПЗРК и передать их России.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы.

Как пишет СБУ, сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия, чтобы выяснять все обстоятельства преступления и призвать организаторов к ответственности.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.