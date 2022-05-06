Не люблю, когда меня жалеют. О чем это говорит?

проявлять сочувствие;

проявлять симпатию;

одобрять действия;

помогать проявить чувства;

предлагать, но не навязывать помощь.

Как правильно сострадать самому себе? И зачем вообще?

По данным некоторых исследований, развитое самосострадание (и умение себя прощать) дает нам более чутко, эмпатично относиться к другим людям. Это, в свою очередь, имеет связь с профессиональными достижениями и продуктивностью, а также улучшает качество нашей жизни.

Сострадать самому себе (и правильно это делать) намного полезнее, чем искать поддержку у других людей, отмечает Монсеф. Жалость в отличие от сострадания подкрепляет в себе позицию жертвы.

Самосострадание - это проявление эмпатии к себе и к своему опыту.

Другими словами: жалость - пассивная позиция, тогда как сострадание - активная. Не только потому, что мы проживаем эмоции, но мы также готовы действовать, чтобы изменить текущее положение дел к лучшему.

"Сострадая себе, нужно отказаться от осуждения, понимать себя, относиться к себе с добротой, не считать, что ваш опыт какой-то уникальный, ведь с подобным сталкивается множество людей, принимать свои болезненные чувства, но при этом не сливаться с ними.

Обычно сострадать себе не получается из-за того, что самокритика стала привычкой , вы чувствуете свое одиночество, не готовы поверить в то, что другие могут испытывать что-то подобное, и у вас нет способности справляться со своими отрицательными эмоциями", - говорит психолог.

С самокритикой в целом нужно быть аккуратнее: согласно исследованиям, психические расстройства, включая депрессию, протекают тяжелее, если человек относится к себе чересчур критично.

Психотерапевт Монсеф приводит несколько техник, с помощью которых можно научиться поддерживать себя:

1. Найдите свою детскую фотографию, которая вам особенно нравится. Посмотрите на этого ребенка как бы глазами постороннего человека.

Почему он вам нравится? Какие его черты характера, внешности вам нравятся больше всего? От чего он получал радость и о чем мечтал?

Поговорите с ним, признайте тот факт, что когда-то ему было нелегко. Найдите и скажите слова поддержки, которые вы хотели бы ему сказать сейчас.

2. Нарисуйте рисунок, сделайте коллаж из фотографий, вырезок из любимых журналов, который бы подчеркивал ваши сильные стороны. Если это для вас слишком сложно, просто напишите все свои достоинства, а затем проиллюстируйте их картинками из Интернета. Вам важно создать свой позитивный образ.

3. Откажитесь от критики в отношении себя, когда у вас что-то не получается. Это вовсе не означает, что вы ни на что не годитесь - ошибается каждый, важно любить себя в любой ситуации. Если вы удержались от критического самовосприятия, наградите себя чем-то приятным.

4. Чаще задавайте себе вопрос: сострадаете ли вы сами себе? Когда вы впадаете в уныние, насколько часто вы позволяете своему внутреннему критику захватить над вами власть или же вы поддерживаете себя в сложных ситуациях?