Война в Украине: все меньше русскоязычных Латвии поддерживают действия России

Как указал в Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш, в марте в вопросе войны в Украине поддержка России русскоязычными снизилась с 20% до 13%. В свою очередь поддержка Украины в этой группе выросла с 25% до 30%, сообщает агентство LETA.

Однако, как и ранее, более половины опрошенных не выражают симпатии ни одной из сторон, указал Кактиньш.

В частности, 47% русскоговорящих респондентов указали, что не поддерживают ни одну, ни вторую сторону, а 10% отметили ответ "сложно сказать".

В свою очередь среди респондентов, которые в семье общаются на латышском языке, снизилось число жителей, которые не поддерживают ни Россию, ни Украину, однако увеличилось число сторонников Украины. В частности, в марте ни одну, ни другую сторону не поддерживали 10%, а в апреле - 8%. В свою очередь поддержка Украины выросла на два процента - с 87% до 89%.

В апреле 3% опрошенных, которые дома общаются на латышском языке, отметили, что им тяжело сказать, какую из сторон они поддерживают в связи с вторжением российской армии в Украину.