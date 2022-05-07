Лена Катина: экс-солистка t.A.T.u., невеста миллионера и жертва педофила

Несколько дней назад стало известно, что 37-летняя экс-солистка группы t.А.T.u. Лена Катина выходит замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Казалось, что Лена была обречена стать звездой - ведь она родилась в Москве в семье композитора Сергея Катина, создателя группы "Дюна", автора песен Ларисы Долиной, Марины Хлебниковой и других российских звезд.
С малых лет Лена ходила на фигурное катание, плавание, художественную гимнастику, бальные танцы и конный спорт.
Позже проявился музыкальный талант. Тогда маленькая Лена начала обучаться игре на фортепиано, а в 3 года уже пела в детском вокальном коллективе "Авеню". После она оказалась в легендарном ансамбле "Непоседы", в котором свою карьеру начинали Юлия Волкова, Сергей Лазарев, Анастасия Задорожная, Влад Топалов и другие. В составе ансамбля Лена участвовала в фестивалях и конкурсах для детей.
Встреча с педофилом
В программе "Секрет на миллион" Лена Катина призналась, что, когда ей было всего 11 лет, на ее напал педофил. Все произошло днем. Лена зашла в лифт. Вместе с ней вошел мужчина. Он нажал на 7-й этаж, а она - на 10-й. У нее возникло странное чувство. Он ей сказал: "Будешь вести себя тихо - все будет хорошо".
В этот момент Катиной стало очень страшно. Сердце ушло в пятки. Она начала плакать. Дальше он вывел девочку из лифта на лестничную площадку и приказал снять штаны. "Он начал там у меня ковыряться... Это отвратительно", - вспоминала исполнительница.
Лена Катина до сих пор помнит все детали: "Он поставил меня на колени. Вытащил свое достоинство и говорит: "Бери", а я понимаю, что... Я первый раз в жизни видела мужской половой член. Еще на таком расстоянии... Фу".
Лена стала просить мужчину отпустить ее. После, когда она проработала это с психологом, она поняла, что он сам боялся: "Это какой-то реально педофил... Он сам трясся... Я считаю, что мне очень повезло, что не изнасиловал".
Он взял Лену за руку и мастурбировал ее рукой: "Это было ужасно мерзко". После того как мужчина себя удовлетворил, он оттолкнул девочку, зашел в лифт и уехал.
Катина была сильно напугана. Она позвонила в квартиру друзей. Что-то она рассказала, а после пришла домой и помылась. Она рыдала и пыталась "собрать себя". После Лена рассказала все маме. Они вызвали полицию и составили фоторобот.
Период t.A.T.u. и выступление в Риге на конкурсе "Евровидение"
В 15-летнем возрасте судьба занесла Лену на кастинг в группу t.A.T.u., где она сразу понравилась продюсеру Ивану Шаповалову. Его устраивали ее данные - рост (162 см), рыжие волосы, большие глаза и вокал. После в проект пригласили еще Юлию Волкову.
Первый сингл провокационного дуэта t.A.T.u. "Я сошла с ума" мгновенно вознес девчонок в ранг российских звезд. Клип на песню получил престижную международную премию MTV Video Music Awards в номинации Viewers' Choice - Best Russian Video. За ним последовали такие хиты, как "Полчаса", "Мальчик-гей", "Нас не догонят" и другие.
Дуэт приобрел космическую популярность и гастролировал по всему миру. Как позже признавалась Юлия Волкова в интервью Ксении Собчак, продюсер мог просить о разного рода непристойностях и провокациях на сцене. Самое страшное для Волковой было во время выступления в Японии: "Когда [выступали] в Японии, у нас был наушник, и Ваня сказал, что перед песней "Простые движения" "ты сядешь на сцене, и вот эти 50 тысяч... ты руку вот под джинсы и начнешь мастурбировать". [...] Он говорит, что надо так сделать. Я говорю - как? Тут люди, камеры, фотографы. В роли кого я на сцене? Одно дело - камера, клип, тет-а-тет, это моя личная жизнь. "Руку под джинсы. Очень красиво сядь. Две-три минуты до начала". [...] Вот это было сложно. Конечно, я это сделала. 50 тысяч глаз. Это ведь личное. Мне было сложно. Мне было тяжело".
Юлия Волкова отмечает, что тогда она не думала о том, имел ли Шаповалов моральное право просить о таком. Он знал, что Катина откажется. Лена пояснила, что он предложил это Юле, потому что она уже тогда жила половой жизнью.
Кстати, любопытно, что в СМИ, да и самим продюсером обыгрывалась тема однополой любви. Примечательно, что родители обеих исполнительниц не выступили против использования ЛГБТ-темы, но в интервью подчеркивали, что и Лена, и Юля гетеросексуальны.
В 2001 году вышел первый CD "200 по встречной", полмиллиона экземпляров которого разошлись в первый день продаж, а за год цифра увеличилась до 4,3 млн копий по всему миру, причем 1,8 млн пришлось на Японию.
В 2003 году t.A.T.u. участвовала в конкурсе "Евровидение", который в тот год проходил в Латвии. С песней "Не верь, не бойся, не проси" Лена и Юля заняли 3-е место.
В 2004 году группа объявила о творческом перерыве во время съемок шоу "t.A.T.u. в Поднебесной". Участницы разорвали контракт со своим продюсером Иваном Шаповаловым. Эта работа стала для Лены Катиной важным этапом в творческой биографии. После она через юристов добилась хороших выплат и гонораров. Начала сольную карьеру и вкладывала заработанное в недвижимость.
Лена Катина некоторое время назад рассказывала, что состоит в новых отношениях.
Она встречается с директором компании CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей - Дмитрием Спиридоновым. Он является долларовым миллионером.
Их знакомство состоялось, когда Спиридонов пригласил Катину выступить у него на дне рождения.
"Когда я был ребенком, то представить себе не мог, что в свой день рождения буду вживую слушать любимых артистов. Для меня люди из телевизора казались чем-то из параллельного мира. Чем-то, что никогда не появится в моей реальности", - писал Дмитрий в соцсетях.
Лена какое-то время не афишировала их отношения, но недавно сообщила о радостном событии в Instagram:
"Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала "да!".
Публикацию она сопроводила совместным фото с женихом и снимком, на котором можно увидеть обручальное кольцо с крупным бриллиантом.
В марте у Дмитрия случился рецидив рака щитовидной железы. В соцсетях предприниматель благодарит любимую за поддержку: "Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика".
Напомним, Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Певица признавалась, что сын очень переживает из-за расставания родителей.