Лена Катина: экс-солистка t.A.T.u., невеста миллионера и жертва педофила

В этот момент Катиной стало очень страшно. Сердце ушло в пятки. Она начала плакать. Дальше он вывел девочку из лифта на лестничную площадку и приказал снять штаны. "Он начал там у меня ковыряться... Это отвратительно", - вспоминала исполнительница.

Лена Катина до сих пор помнит все детали: "Он поставил меня на колени. Вытащил свое достоинство и говорит: "Бери", а я понимаю, что... Я первый раз в жизни видела мужской половой член. Еще на таком расстоянии... Фу".

Лена стала просить мужчину отпустить ее. После, когда она проработала это с психологом, она поняла, что он сам боялся: "Это какой-то реально педофил... Он сам трясся... Я считаю, что мне очень повезло, что не изнасиловал".

Он взял Лену за руку и мастурбировал ее рукой: "Это было ужасно мерзко". После того как мужчина себя удовлетворил, он оттолкнул девочку, зашел в лифт и уехал.

Катина была сильно напугана. Она позвонила в квартиру друзей. Что-то она рассказала, а после пришла домой и помылась. Она рыдала и пыталась "собрать себя". После Лена рассказала все маме. Они вызвали полицию и составили фоторобот.

Период t.A.T.u. и выступление в Риге на конкурсе "Евровидение"

В 15-летнем возрасте судьба занесла Лену на кастинг в группу t.A.T.u., где она сразу понравилась продюсеру Ивану Шаповалову. Его устраивали ее данные - рост (162 см), рыжие волосы, большие глаза и вокал. После в проект пригласили еще Юлию Волкову.

Первый сингл провокационного дуэта t.A.T.u. "Я сошла с ума" мгновенно вознес девчонок в ранг российских звезд. Клип на песню получил престижную международную премию MTV Video Music Awards в номинации Viewers' Choice - Best Russian Video. За ним последовали такие хиты, как "Полчаса", "Мальчик-гей", "Нас не догонят" и другие.