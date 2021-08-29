"Он поставил меня на колени": экс-участница t.A.T.u Лена Катина в 11 лет стала жертвой педофила

"Готова об этом говорить, потому что мне кажется, что это может помочь другим девочкам, другим подросткам с этим справляться... На меня напал педофил. Мне было 11 лет. Я шла с дополнительных занятий", - начала свой рассказ певица.

Все произошло днем. Лена зашла в лифт. Вместе с ней вошел мужчина. Он нажал на 7-й этаж, а она - на 10-й. У нее возникло странное чувство. Он ей сказал: "Будешь вести себя тихо - все будет хорошо".

В этот момент Катиной стало очень страшно. Сердце ушло в пятки. Она начала плакать. Дальше он вывел девочку из лифта на лестничную площадку и приказал снять штаны. "Он начал там у меня ковыряться... Это отвратительно", - вспоминает исполнительница и морщится. Ей мерзко сейчас это вспоминать.

Катина до сих пор помнит все детали: "Он поставил меня на колени. Вытащил свое достоинство и говорит: "Бери", а я понимаю, что... Я первый раз в жизни видела мужской половой член. Еще на таком расстоянии... Фу".

Лена стала просить мужчину отпустить ее. После, когда она проработала это с психологом, она поняла, что он сам боялся: "Это какой-то реально педофил... Он сам трясся... Я считаю, что мне очень повезло, что не изнасиловал".

Он взял Лену за руку и мастурбировал ее рукой: "Это было ужасно мерзко". После того как мужчина себя удовлетворил, он оттолкнул девушку, зашел в лифт и уехал.

Катина была сильно напугана. Она позвонила в квартиру друзей. Что-то она рассказала, а после пришла домой и помылась. Она рыдала и пыталась "собрать себя". После Лена рассказала все маме. Они вызвали полицию и составили фоторобот: "Я до сих пор помню его лицо". Педофила так и не нашли.

После этого у нее некоторое время были страхи. Какое-то время она даже боялась мужчин. Лена отмечает, что с мамой у нее были очень доверительные отношения: "Мама первая узнала, что я лишилась девственности. Она боялась, что это станет проблемой".

Катина не отрицает, что у нее из-за этого возникло отвращение к мужчинам. Такие случаи осложняют жизнь, поэтому о них необходимо говорить.