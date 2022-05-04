Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич
В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила "Еврорадио" его жена Ирина, пишет "Медуза".
В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила "Еврорадио" его жена Ирина, пишет "Медуза".
В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного Covid-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано после болезни. По словам супруги, в последние месяцы он никуда не выходил из квартиры, контакты были сведены к минимуму.
Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики 8 декабря 1991 года он подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существования СССР.
Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвертое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.
Шушкевич долгое время возглавлял "Белорусскую социал-демократическую Грамаду" и являлся решительным критиком Лукашенко, пишет DW.
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