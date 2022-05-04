Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила "Еврорадио" его жена Ирина, пишет "Медуза".

В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного Covid-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано после болезни. По словам супруги, в последние месяцы он никуда не выходил из квартиры, контакты были сведены к минимуму.

Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики 8 декабря 1991 года он подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существования СССР.

Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвертое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.

Шушкевич долгое время возглавлял "Белорусскую социал-демократическую Грамаду" и являлся решительным критиком Лукашенко, пишет DW.

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