Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного Covid-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано после болезни. По словам супруги, в последние месяцы он никуда не выходил из квартиры, контакты были сведены к минимуму.