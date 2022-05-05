"Похоже на какой-то чертов фильм": Барских рассказал правду о войне в Украине

"Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей русской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная собственными глазами. На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений от некогда любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря", - признался Макс Барских.

В самом начале войны он вывез семью из еще неоккупированного Херсона в более безопасное место: "Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелок. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране - это ужасно!".

После Макс Барских вернулся в Киев и решил вступить в ряды ВСУ в качестве резервиста и начать военные тренировки.

"Я не чувствую статуса знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: "Хорошо, потому что в нашей команде есть все, а люди из [музыкальной] индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят. Это большая перемена, но знаете что - мне нравится".

Музыкант отмечает, что это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Максу сказали, что ему не надо быть на тренировках 100% своего времени, но это было его решение.

Макс Барских подчеркнул, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам. Он пока не уверен, что готов кого-то убить. Но если нужно будет защищать семью и свой народ - он это сделает.

Напомним, Макс Барских записал несколько видеообращений к россиянам. Ранее он запретил свою музыку "на территории Российской Федерации". Он также сообщил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями, и отменил концерты в России. Полученные за билеты деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине. Слова Барских вызвали реакцию со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Он не стал молчать и ответил им.