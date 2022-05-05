Чт, 5.05.2022
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Умерла 16-летняя звезда популярного реалити-шоу и героиня мемов

В США умерла участница конкурсов красоты и реалити-шоу Toddlers & Tiaras 16-летняя Кайли Поузи, в детстве прославившаяся забавным выражением лица, которое стало мемом.

2 мая тело 16-летней Кайли Поузи нашли в парке города Вашингтон недалеко от ее дома. Сейчас делом занимается полиция, пишет Daily Mail.

Родные Кайли позже подтвердили в соцсетях, что это было самоубийство.

"Несмотря на то, что она была наполненным подростком с блестящим будущим, к сожалению, она приняла безрассудное решение покончить с собой", - говорится в сообщении семьи. 

Кайли Поузи прославилась в качестве героини мемов (GIF).

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