Умерла 16-летняя звезда популярного реалити-шоу и героиня мемов
В США умерла участница конкурсов красоты и реалити-шоу Toddlers & Tiaras 16-летняя Кайли Поузи, в детстве прославившаяся забавным выражением лица, которое стало мемом.
В США умерла участница конкурсов красоты и реалити-шоу Toddlers & Tiaras 16-летняя Кайли Поузи, в детстве прославившаяся забавным выражением лица, которое стало мемом.
2 мая тело 16-летней Кайли Поузи нашли в парке города Вашингтон недалеко от ее дома. Сейчас делом занимается полиция, пишет Daily Mail.
Родные Кайли позже подтвердили в соцсетях, что это было самоубийство.
Кайли Поузи прославилась в качестве героини мемов (GIF).
RIP Kailia Posey 🥺 A true legend for becoming a GIF! pic.twitter.com/AwtYr4ht2K— 𝔑𝔞𝔩𝔤𝔬𝔫𝔞 (@obiwankenobree) May 4, 2022
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