Чт, 5.05.2022
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Алексей Навальный о переводе в другую колонию

Учения российской армии: репетиция тактического удара по Европе

Пуск ракеты. Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

Министерство обороны России сообщило о недавних военных учениях в Калининградской области, которые имитируют удары тактическими ракетами по целям в Европе, сообщает The Moscow Times.

Учение проводилось базирующимся в Калининграде Балтийским флотом, в нем приняли участие около сотни военнослужащих и около 20 воинских частей.

Во время учений использовались оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые также способны стрелять ракетами, оснащенными ядерными боеголовками.

Согласно заявлению Минобороны РФ, военнослужащие осуществили скрытный подход к позициям, с которых имитировался пуск ракет, а затем попытались покинуть позиции в условиях ответных действий противника.

По словам официальных представителей Минобороны РФ, ракетный комплекс "Искандер" имеет дальность полета 500 километров, что позволит вести ракетные пуски из Калининграда по целям на Западной Украине, в Польше, Прибалтике и Восточной Германии, включая Берлин.

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