СМИ: у России есть "ясный план" вторжения в Молдову. Известна возможная дата

Россия разработала "ясный план" вторжения в Молдову. Датой вторжения может стать 9 мая или один из следующих дней, а поводом - признание Россией независимости Приднестровья. Об этом сообщает украинский "Канал 24" со ссылкой на источники в контрразведке.
По сообщению СМИ, возможный успех российской армии приведет к открытию "второго фронта" на юго-западном направлении.
"Открытие второго фронта имеет стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных сил Украины. Более того, в контрразведке заявили, что присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах", - говорится в публикации.
По информации, полученной украинской контрразведкой, как сообщает СМИ, Россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Считается, что эти самолеты и вертолеты будут лететь из Крыма.
Также оккупанты могут попытаться высадить десант в Белгород-Днестровском и Саратском районах Одесской области, после чего пробиться в Приднестровье.
Напомним, 22 апреля молдавский МИД вызвал российского посла. Причина - заявления высокопоставленного российского военного чиновника о том, что РФ стремится получить полный контроль над Южной Украиной, что также даст России доступ к отколовшемуся от Молдовы региону Приднестровья.
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