СМИ: у России есть "ясный план" вторжения в Молдову. Известна возможная дата

По сообщению СМИ, возможный успех российской армии приведет к открытию "второго фронта" на юго-западном направлении.

"Открытие второго фронта имеет стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных сил Украины. Более того, в контрразведке заявили, что присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах", - говорится в публикации.

По информации, полученной украинской контрразведкой, как сообщает СМИ, Россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Считается, что эти самолеты и вертолеты будут лететь из Крыма.

Самолеты Ил-76. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Также оккупанты могут попытаться высадить десант в Белгород-Днестровском и Саратском районах Одесской области, после чего пробиться в Приднестровье.

Напомним, 22 апреля молдавский МИД вызвал российского посла. Причина - заявления высокопоставленного российского военного чиновника о том, что РФ стремится получить полный контроль над Южной Украиной, что также даст России доступ к отколовшемуся от Молдовы региону Приднестровья.