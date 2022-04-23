Молдова вызвала посла России. Причина - военные заявления по Приднестровью

Послу России Олегу Васнецову была высказана "глубокая обеспокоенность заявлениями командующего российскими войсками", говорится в заявлении МИД Молдовы.

"МИД Молдовы считает эти заявления необоснованными и противоречащими позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что российскому послу было сказано, что "Республика Молдова конституционно является нейтральным государством".

"В этом контексте МИД Молдовы призвал к соблюдению этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию", - подчеркнули в МИД страны.

Как сообщалось, исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России объявил в пятницу, 22 апреля, что второй этап российского вторжения в Украину был направлен на "установление полного контроля над Донбассом и югом Украины" и "обеспечение коридора в Крым".

Выступая на заседании Ассоциации оборонщиков Свердловской области, Минникаев заявил, что "контроль над югом Украины - это еще один выход на Приднестровье, где также наблюдается угнетение русскоязычного населения".

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровья отделился от Молдовы в 1990 году - многие его жители были обеспокоены тем, что Молдова может объединиться с соседней Румынией, поскольку эти две страны этнически и лингвистически представляют один народ. Однако официально самопровозглашенная республика так и не была признана. Вооруженный конфликт, разразившийся после провозглашения независимости, прекратился только после вмешательства российских войск. Российские военные все еще находятся в Приднестровье.