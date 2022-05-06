ReTV: 11-летнюю девочку отказались пускать в автобус, так как она забыла документ

11-летняя дочь Андрея Анна самостоятельно начала ездить на автобусе от основной школы в центре Елгавы в волость Глудас месяц назад. К сожалению, во время одной из последних поездок девочка забыла взять с собой документ, который необходимо предъявлять вместе с картой "3+", а денег на полный билет не хватило. Водитель несовершеннолетнюю в автобус не пустил. Андра, мать Анны, рассказывает:

"Мне пришла эсэмэска, что не впускают в автобус. Все, мой ребенок не отвечает на звонки.

Я запаниковала, конечно, я понимаю, что она не ответит - если услышит мой голос, начнет плакать. Но спустя пять минут еще одна эсэмэска: "Мама, я еду. Тетя заплатила за меня".

Билет Анне купила бывшая воспитатель детсада, которая узнала девочку и помогла ей добраться домой. Поняв, какому риску подвержен несовершеннолетний ребенок, мать девочки написала в Добельский автобусный парк заявление с просьбой оценить действия водителя.

"Куда делось сочувствие? Каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально. Все мы люди, каждый что-то забывает. Конечно, это будет очень хорошим уроком", - отметила Андра.

Со стороны взрослых такие действия неправильны, признает специалист в области семейной психотерапии Андрия Вишкерке. "Высаживание ребенка из автобуса напоминает мне о той ужасной ситуации в Курземе с пятилетним Иваном, и этот опыт, к сожалению, закончился летально. Негативный опыт в том, что один взрослый высадил из безопасного места, автобуса, в небезопасное место, где ей фактически пришлось бы ждать одной".

Как сообщает ReTV, Добельский автобусный парк сейчас от комментариев отказывается, указав лишь, что водитель свои права, выполняя служебные обязанности, не нарушил. Однако и Госполиция указывает, что первоочередной является безопасность ребенка: "Если невозможно связаться с родителями ребенка, о произошедшем нужно сообщить в полицию, позвонив по номеру телефона 110!

Оставлять ситуацию без внимания и не брать ребенка в транспортное средство неправильно, так как нужно оценивать последствия, которые могут наступить, если ребенок остается один".

И Автотранспортная дирекция призывает в таких ситуациях оценивать ответственность обеих сторон. "В этом случае ни мы, ни работодатель не можем наказать водителя за то, что он соблюдал требования нормативных актов. Если бы девочка не смогла связаться с мамой, то ее не стоило бы оставлять на остановке, а водителю нужно было позвонить в Госполицию", - отметила Зане Плоне, представитель дирекции.

Эксперты призывают родителей обсудить с детьми возможные ситуации риска, что делать, если потеряна сумка, разрядился телефон, нет с собой документов, если ребенок садится в неправильный автобус, кроме того, стоит записать на листочке номера телефонов родителей. Кроме того, пассажироперевозчик должен знать, в каких ситуациях необходимо звонить в полицию, чтобы ребенок был в безопасности, сообщает ReTV.